Η νέα συνεργασία των adidas Originals με τον Willy Chavarria για τη συλλογή «Love Prevails», αποτελεί ένα δημιουργικό κεφάλαιο και έχει τις ρίζες του στην αγάπη και την αντίσταση σε ό,τι μας φοβίζει. Η καμπάνια, με styling από τον ίδιο τον Willy Chavarria, αντλεί το όνομα και το πνεύμα της από μια απλή αλλά δυναμική αλήθεια: ότι η αγάπη είναι πιο ισχυρή όταν όλα είναι εναντίον της.

Η συλλογή «Love Prevails» των adidas Originals με την υπογραφή του Willy Chavarria εκφράζει κοινότητες που στηρίζουν η μία την άλλη απέναντι στον φόβο, την αβεβαιότητα και τις δυνάμεις που επιδιώκουν να μας χωρίσουν. Αποτελεί μια δήλωση αντίστασης – όχι μέσα από θυμό, αλλά μέσα από ενσυναίσθηση, αξιοπρέπεια και ακλόνητη πίστη ο ένας στον άλλο.

Στο επίκεντρο της συλλογής βρίσκονται τα δύο Chavarria Superstar. Βασισμένα σε ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα της adidas, η εκδοχή του Willy εισάγει ένα μοναδικά διαμορφωμένο rose shell toe, μια χαρακτηριστική σχεδιαστική υπογραφή, που μεταμορφώνει το γνώριμο σε κάτι απόλυτα προσωπικό.

Το νέο drop περιλαμβάνει δύο χρωματικές εκδοχές του Chavarria Superstar, μαζί με μια ολοκληρωμένη σειρά premium apparel, σχεδιασμένη να κινείται μαζί με τους ανθρώπους που τη φορούν. Η apparel συλλογή αποτελείται από μια σειρά ιδιαίτερα σχεδιασμένων κομματιών όπως bombers, crewnecks, cargo jackets, pinstripe tracksuits, όλα εμπλουτισμένα με το χαρακτηριστικό embroidery και artwork του Willy Chavarria, και κατασκευασμένα με την ίδια προσήλωση στη λεπτομέρεια και την πολιτισμική αυθεντικότητα που χαρακτηρίζει το έργο του.

Η συλλογή adidas Originals x Willy Chavarria «Love Prevails» θα είναι διαθέσιμη στις 18 Απριλίου μέσω του CONFIRMED App.