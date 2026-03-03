Τα adidas Originals παρουσιάζουν το επόμενο κεφάλαιο του Superstar, του απόλυτου Original Icon, που εδώ και δεκαετίες αποτελεί σύμβολο αυθεντικότητας, αυτοέκφρασης και προσωπικού στυλ, που ξεπερνά τα όρια του χρόνου. Δημιουργημένο αρχικά για το basketball, υιοθετημένο από την streetwear κουλτούρα και επαναπροσδιορισμένο από κάθε γενιά, το Superstar συνεχίζει να εμπνέει παγκοσμίως.

Στο επίκεντρο της φετινής καμπάνιας στην Ελλάδα βρίσκεται η Άννα Βίσση, η διαχρονική καλλιτέχνιδα που, όπως και το Superstar, δεν ακολουθεί τον χρόνο αλλά τον ορίζει – παραμένοντας αυθεντική και επίκαιρη. Με τη μοναδική της πορεία και αυθεντικότητα, η Άννα Βίσση εκφράζει απόλυτα τις αξίες του brand, αποτελώντας σύμβολο προσωπικής έκφρασης και διαχρονικού στυλ.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, πρωταγωνιστής της καμπάνιας είναι ο Samuel L. Jackson, ένας θρυλικός ηθοποιός και πολιτιστικό icon που – μέσα από ένα κινηματογραφικό spot σκηνοθετημένο για ακόμη μία φορά από τον Thibaut Grevet- ενσαρκώνει το πνεύμα του Superstar. Το σουρεαλιστικό και ατμοσφαιρικό βίντεο της καμπάνιας διαδραματίζεται σε ένα ξενοδοχείο. Ο Samuel L. Jackson περιπλανιέται αναζητώντας το χαμένο ζευγάρι του Superstars, ενώ καθώς ψάχνει εμφανίζονται σταδιακά μπροστά του σύγχρονα icons που διαμορφώνουν τη σημερινή κουλτούρα, εκπροσωπώντας διαφορετικούς κόσμους όπως της μόδας, της μουσικής και του αθλητισμού. Η Kendall Jenner, η JENNIE, η Olivia Dean, το ποδοσφαιρικό φαινόμενο Lamine Yamal, ο μουσικός Baby Keem, ο αθλητής του μπάσκετ James Harden και ο skateboarder Tyshawn Jones, τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους έχοντας όμως κάτι κοινό, φορούν όλοι Superstars. Στο τέλος εμφανίζεται το χαμένο του ζευγάρι, ενώ αναλογίζεται πως: «μερικοί άνθρωποι δημιουργούν αναμνήσεις, οι Superstars γράφουν ιστορία»

Μέσα από τη συμμετοχή του, η καμπάνια υπογραμμίζει τη διαχρονική δύναμη του Superstar και των ανθρώπων που το φορούν, προσωπικότητες που προχωρούν μπροστά χωρίς να περιορίζονται από εποχές ή τάσεις.

Πιστό στο DNA του, αλλά επανασχεδιασμένο για το σήμερα, το Superstar παραμένει παγκόσμιο σύμβολο αυθεντικότητας. Για την Άνοιξη 2026, τα adidas Originals ανανεώνουν το Superstar look μέσα από καθαρές γραμμές, σύγχρονες υφές και διακριτικές χρωματικές αναφορές, συνδυάζοντας τη νοσταλγική αθλητική αισθητική με μοντέρνο styling. Ο κλασικός συνδυασμός μαύρου και λευκού εμπλουτίζεται με έντονες κόκκινες λεπτομέρειες.

Τα νέα μοντέλα Superstar είναι διαθέσιμα στο adidas.gr, στο adidas Originals store (Αθηναϊδος και Καλαμιώτου 5) και σε συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής.