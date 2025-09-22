Η επιστροφή στη ρουτίνα μετά τις διακοπές συχνά κρύβει προκλήσεις. Οι μέρες γεμίζουν γρήγορα, οι υποχρεώσεις συσσωρεύονται και η προετοιμασία γευμάτων μοιάζει με άθλο. Η 3αλφα, με πάνω από 55 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή ρυζιών και οσπρίων, προσφέρει πρακτικές και γευστικές λύσεις για κάθε στιγμή της μέρας.

Η σειρά «έτοιμα φυσικά!» συνδυάζει γεύση, ποιότητα και θρεπτική αξία. Τα όσπρια (ρεβίθια χονδρά, φακές ψιλές, φασόλια μαυρομάτικα και φασόλια κόκκινα) μαγειρεύονται στον ατμό, διατηρώντας όλα τα θρεπτικά τους στοιχεία, και φτάνουν στο τραπέζι μας, έτοιμα προς απόλαυση, χωρίς συντηρητικά ή χρωστικές. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σαλάτες, σούπες, ως συνοδευτικό ή κυρίως πιάτο, ακόμα και ως υγιεινό snack.

Κι όταν η ημέρα ζητάει κάτι πιο σπιτικό, η σειρά «Έτοιμα Σπιτικά!» έρχεται να γεμίσει το τραπέζι με νοστιμιά και ζεστασιά. Αγαπημένες συνταγές με όσπρια και εκλεκτά υλικά, σιγομαγειρεμένες στον ατμό, σε πρακτική συσκευασία που μπορείς να έχεις μαζί σου παντού, χωρίς συντηρητικά, είναι έτοιμες να ζεσταθούν και να σε κάνουν να νιώσεις σαν στο σπίτι, όποιοι κι αν είναι οι ρυθμοί της καθημερινότητας.

Και για την ώρα του snacking, η 3αλφα δημιούργησε τα 3αλφα Snack, έναν συνδυασμό από τα καλύτερα όσπρια και διαλεχτά υλικά. Με 13% πρωτεΐνη και μόνο 17% λιπαρά, διατίθενται σε τέσσερις γεύσεις – φακές με cheddar, ρεβίθια με sour cream & κρεμμύδι, φακές με ντομάτα & βασιλικό και κίτρινα μπιζέλια με καυτερή πιπεριά για νόστιμο, υγιεινό και γρήγορο snacking κάθε ώρα της μέρας.

Με αυτές τις σειρές, η 3αλφα δείχνει ότι η σωστή διατροφή μπορεί να είναι πρακτική, νόστιμη και φυσική, προσαρμοσμένη στους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής. Ιδανική για μικρούς και μεγάλους, συνοδεύει την επιστροφή στο σχολείο, στη δουλειά και στην καθημερινή ρουτίνα.