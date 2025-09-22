Για 17η χρονιά, τα δημητριακά FITNESS® της Nestlé είναι βασικός χορηγός του Greece Race for the Cure®, της μεγαλύτερης διοργάνωσης ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Με συνέπεια σε δράσεις που έχουν ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, τα FITNESS® δείχνουν ότι η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να σώσουν ζωές.

Έτσι, την Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου τα FITNESS® δίνουν για ακόμα μια χρονιά δυναμικό «παρών» , στο προαύλιο του Ζαππείου, στηρίζοντας υπερήφανα αυτό τον μοναδικό σκοπό. Με τη δική τους ομάδα συμμετοχής, θα τρέξουν και θα περπατήσουν δίπλα σε χιλιάδες συμμετέχοντες, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας, δύναμης και αλληλεγγύης. Επιπλέον, στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο των FITNESS®, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις αγαπημένες μπάρες δημητριακών FITNESS®, γεμίζοντας ενέργεια για τη μεγάλη ημέρα!

Η διαχρονική παρουσία των FITNESS® στο Greece Race for the Cure® αντικατοπτρίζει μια βαθιά δέσμευση: τη στήριξη δράσεων που στέκονται δίπλα στις γυναίκες, αναδεικνύουν τη σημασία της πρόληψης και ενθαρρύνουν την έγκαιρη διάγνωση. Γιατί κάθε συμμετοχή, κάθε βήμα και κάθε φωνή δυναμώνει ένα κοινό μήνυμα: η πρόληψη σώζει ζωές!