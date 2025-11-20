Η 6η ημέρα της 37ης Εβδομάδας Μόδας, Athens Fashion Week, συνεχίστηκε με το εντυπωσιακό show της σχεδιάστριας Ioanna Kourbela, με λαμπερούς προσκεκλημένους, μοναδικές εμφανίσεις και τη μαγική ενέργεια του πρώην Δημόσιου Καπνεργοστασίου κατά τη διάρκεια της ημέρας που πραγματοποιήθηκε το show, με το φως να δίνει ένα ξεχωριστό τόνο στο από το αίθριο στο χώρο.

Το πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο αποτελεί ένα κτίριο με ξεχωριστή ταυτότητα και το έργο που κοσμεί αυτή την περίοδο το χώρο είναι δημιούργημα του διάσημου ζωγράφου C.Tsoclis και εκτίθεται για πρώτη φορά στον χώρο του Καπνεργοστασίου, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Με αυτό το έργο ο καλλιτέχνης θέλησε να εκφράσει το δέος που αισθάνεται μπροστά στη σύγχρονη τεχνολογία, εξού και ο τίτλος ΔΕΟΣ 2025.

Η μοναδική σχεδιάστρια Ioanna Kourbela, παρουσίασε τη συλλογή της “Letters to my body”.

Η εσωτερική μου φωνή σαν μυστικό που δεν ζητά απάντηση

Σκέψεις, εικόνες, επιθυμίες που περνούν και φεύγουν αλλά επιστρέφουν

Η σιωπή λεπτή, εύθραυστη ανασαίνει μαζί με τον αέρα που με κυκλώνει

Ανοίγω τα μάτια μου και ονειρεύομαι ανάμεσα στο φως και τη σκιά

Άγραφα γράμματα χορεύουν σιωπηλά.

To fashion show σημείωσε μεγάλη επιτυχία με πλήθος εκλεκτών καλεσμένων να δίνουν το παρόν. Προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας, δημοσιογράφοι, fashion editors και δημοφιλείς creators, celebrities, όπως Κατερίνα Ευαγγελάτου, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιώργος Βάλαρης, Αντριάνα Παρασκευοπούλου, Ίνα Ταράντου, Δημήτρης Τσίγκλης. Λάκης Γαβαλάς, Ορσαλία Παρθένη, Βασίλης Ζούλιας, Γιώργος Ελευθεριάδης, Όλγα Καραβερβέρη, Περικλής Κονδυλάτος, Ελένη Πετρουλάκη, Μαρία Λεμονιά, Ευαγγελία Πλατανιώτη κ.α.

Στο πλαίσιο των ενεργειών κοινωνικής συνεισφοράς, αυτή τη σεζόν, η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας στηρίζει το σημαντικό έργο της W.I.N. όπου μέρος των εσόδων των εισιτηρίων θα διατεθούν για τον σκοπό αυτό. Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση W.I.N. HELLAS – Διεθνής Υποστήριξη Γυναικών ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2006 από τη Μάντα Τσαγκιά – Παπαδάκου με σκοπό την πρόληψη και εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, καθώς και την προώθηση της ισότητας των φύλων. Η W.I.N. Hellas παρέχει ψυχολογική στήριξη μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα, νομική συμβουλευτική και διασύνδεση με αρμόδιες δομές. Μέχρι σήμερα έχει στηρίξει περισσότερες από 25.000 γυναίκες που έχουν βιώσει κακοποίηση στο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Το Fashion Design Project αυτή τη σεζόν πραγματοποιείται ψηφιακά. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να στείλουν το σχέδιο μόδας στο mail της διοργάνωσης [email protected]. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές μόδας και τεχνών, καθώς και κάθε άνθρωπος με ταλέντο στο σχέδιο που προέρχεται από το κοινό, ανεξαρτήτως ακαδημαϊκού προσανατολισμού. Ο νικητής έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει την πρώτη του μίνι συλλογή, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας.

Η εκδήλωση καλύπτεται από τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας μας αλλά και από μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα από την Μέση Ανατολή το L’Officiel Arabia, από την Σερβία τα περιοδικά Harper’s Bazaar και από την Αγγλία το Voir Fashion Magazine. Επίσης, την εκδήλωση θα παρακολουθήσουν buyers από το εξωτερικό.

Εκτός της τηλεόρασης, η 37η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας έχει δυναμική παρουσία και online. Σε συνεργασία με την εταιρεία Phaistos Networks, Digital Partner του Athens Fashion Week, το κοινό εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανά τα μοναδικά fashion shows, μέσω της υπηρεσίας Live Streaming, στο site της διοργάνωσης https://athensfashionweek.gr/ αλλά και σε περιβάλλον δημοφιλών websites. Παράλληλα, πλούσιο Video περιεχόμενο από συνεντεύξεις, δηλώσεις και highlight στιγμές της διοργάνωσης, θα είναι διαθέσιμα μέσω Phaistos Networks & glomex σε περισσότερα από 350+ websites. Παρουσιάστρια είναι η Σίβυλλα Βασιάδη.

Χορηγοί του show της Ioanna Kourbela ήταν η Braun, το αφρώδες κρασί Peleano και το Halo Catering by Holy Llama.

Χορηγοί της 37ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας είναι:

Επίσημοι συνεργάτες είναι η σχολή Freddy MakeUp Stage και ο Φρέντυ Καλομπράτσος που είναι Official Make Up Sponsor και επιμελείται το μακιγιάζ των μοντέλων, το Design Art Academy που έχει αναλάβει το hairstyling και η σχολή PANSiK fashion school.

Επίσημοι υποστηρικτές είναι:

Η εταιρεία Dress Code, η Eventora, η Hilight, η Ledim, η Minoan water, Greece Travel, η Maria Dretaki και η Εταιρεία Επικοινωνίας So Fine! Communications Management.

Υπό την αιγίδα των: Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), Περιφέρεια

Αττικής, Δήμου Αθηναίων, Enterprise Greece, Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ).

Χορηγοί επικοινωνίας: COSMOTE TV, LOVE RADIO, BEAUTE MAGAZINE,

DELUXE MAGAZINE, FASHION DAILY, T-LIFE, HUFFPOST,clickatlife.

Για να ζήσετε από κοντά τον παλμό της μόδας, η προπώληση εισιτήριων γίνεται μέσω του ticketmaster.gr ή στο site της διοργάνωσης www.athensfashionweek.gr