Τον Δεκέμβριο, κάθε Κυριακή αποκτά τη δική της γιορτινή γεύση στο Friends & Family Brunch του La Suite Lounge, το οποίο υποδέχεται ένα ξεχωριστό pop-up bakery από τη Chamomile Living. Μια συνεργασία αφιερωμένη σε όσους αγαπούν την αυθεντικότητα, τις χειροποίητες δημιουργίες και τα γλυκίσματα φτιαγμένα με αγνά υλικά.

Οι επισκέπτες θα απολαύσουν έναν πλούσιο, εορταστικό μπουφέ γεμάτο λαχταριστές επιλογές, όπως pecan pie, chocolate caramel ganache cake, tiramisu, pistachio cake με whipped mascarpone, brownies, red velvet cookies, Christmas gingerbread men και πολλές ακόμη εποχικές λιχουδιές.

Η Chamomile Living, το πρώτο Gluten Free & Refined Sugar Free Bakery στην Ελλάδα, παρουσιάζει γλυκά χωρίς γλουτένη και χωρίς επεξεργασμένη ζάχαρη, φτιαγμένα με φυσικά γλυκαντικά όπως μέλι και σιρόπι σφενδάμου, καθώς και με ιδιαίτερα υλικά όπως ζάχαρη καρύδας, αλεύρι αμυγδάλου, βρώμης και κεχριού.

Η δημιουργός της Chamomile Living, Αθηνά Φραγκούλη, μας προσκαλεί σε έναν κόσμο όπου η ζεστασιά της σπιτικής ζαχαροπλαστικής συναντά μια πιο ισορροπημένη και συνειδητή προσέγγιση στη διατροφή. Οι συνταγές της, εμπνευσμένες από θρεπτικά υλικά μικρών Ελλήνων παραγωγών, ξυπνούν μνήμες, δημιουργούν συναισθήματα και ταξιδεύουν τους επισκέπτες σε ένα μοναδικό σύμπαν γεύσεων.

Γιορτινές δραστηριότητες για τους μικρούς μας φίλους

Την ίδια στιγμή, τα παιδιά θα ζήσουν ένα πραγματικά γιορτινό πρωινό με τη φροντίδα και επίβλεψη της nannuka.com, συμμετέχοντας σε δημιουργικά χριστουγεννιάτικα εργαστήρια, όπως:

🍪 Decorating Gingerbread Men

🎄 Ζωγραφική σε Χριστουγεννιάτικες Μπάλες

✨ Κατασκευή Χριστουγεννιάτικων Σπιτιών

🪄 Δημιουργία Μαγικών Καπέλων & Ραβδιών

Μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούν σε μια ζεστή, εορταστική ατμόσφαιρα, όπου οι μυρωδιές, οι γεύσεις και το δημιουργικό παιχνίδι συνθέτουν την απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία.