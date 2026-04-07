Η Clinique παρουσιάζει τη νέα εποχή της αγαπημένης συλλογής Chubby Stick™ μέσα από ένα μοναδικό experiential event που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 31/3 στην Αθήνα και επαναπροσδιορίζει το καθημερινό makeup ως μια αυθεντική μορφή έκφρασης και δημιουργίας.

Το αγαπημένο beauty brand, με τα προϊόντα υψηλής ποιότητας που βασίζονται στην δερματολογική εξειδίκευση και την ασφάλεια, και σε συνεργασία με τον Soteur, τον σύγχρονο visual artist που ξεχωρίζει για το αυθόρμητο, playful ύφος και τη χαρακτηριστική αισθητική του, προσκάλεσε celebrities, beauty enthusiasts & makeup artists να πειραματιστούν με το χρώμα και να δημιουργήσουν σαν αληθινοί καλλιτέχνες – είτε ο καμβάς είναι λευκός είτε… το ίδιο τους το πρόσωπο.

Το εντυπωσιακό νεοκλασικό κτήριο του Teras Athens, στο Νέο Κόσμο, μετατράπηκε σε έναν μεγάλο καμβά έκφρασης και δημιουργίας, εμπνευσμένο από τη χρωματική παλέτα των Chubby Stick™. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν ένα δημιουργικό πρωινό, όπου είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν μέσα από ένα ιδιαίτερο doodling workshop, να πειραματιστούν με τις νέες αποχρώσεις των Chubby Stick™ και να δοκιμάσουν τα προϊόντα σε ένα περιβάλλον γεμάτο διαδραστικά στοιχεία, σχεδιασμένα για να εμπνέουν ελευθερία και αυθορμητισμό. H τέχνη και η ομορφιά συνεργάστηκαν και η δημιουργικότητα απέκτησε μια νέα διάσταση αυθόρμητη, iconic, playful και απόλυτα προσωπική.

Για έντονα, ζουμερά χείλη, ροδαλά, φυσικά ζυγωματικά, σμιλευμένα, contoured looks και λαμπερά highlighters, η ανανεωμένη συλλογή Chubby Stick™ της Clinique ήρθε για να καλύψει κάθε ανάγκη, δίνοντας χώρο στο χρώμα, τη διάθεση και την ευελιξία, σε ένα προϊόν ιδανικό για χρήση on-the-go που ανταποκρίνεται στις συνθήκες της σύγχρονης καθημερινότητας. Είναι εύκολα στην εφαρμογή με αποτέλεσμα που «χτίζεται», απλώνονται πανεύκολα με τα ακροδάχτυλα, δεν χρειάζονται πινέλο ή σφουγγαράκι, δεν χρειάζεται καθρέφτης.