Για όγδοη συνεχή χρονιά, τα Pampers® της P&G στέκονται με αγάπη και φροντίδα δίπλα στα πρόωρα μωρά και τις οικογένειές τους, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη από τα πρώτα και πιο ευαίσθητα βήματα της ζωής τους. Η δέσμευση του brand, που ξεκίνησε από το 2018, συνεχίζεται με συνέπεια και δυναμισμό, μετατρέποντας κάθε πράξη αγάπης σε πραγματική αλλαγή.

Τα Pampers® προσφέρουν την ειδικά σχεδιασμένη πάνα Pampers® Preemie Protection στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) σε όλη τη χώρα. Χάρη σε αυτή την πρωτοβουλία, περισσότερες από 1.000.000 πάνες έχουν ήδη διανεμηθεί σε ελληνικά μαιευτήρια, καλύπτοντας χιλιάδες ανάγκες κάθε χρόνο. Όμως πίσω από κάθε αριθμό και κάθε πρωτοβουλία, υπάρχει ένα μωρό που απολαμβάνει την ασφάλεια, την απαλότητα και τον πολύτιμο ύπνο που χρειάζεται για να μεγαλώσει.

Τα πρόωρα μωρά έχουν εξαιρετικά ευαίσθητη επιδερμίδα και χρειάζονται φροντίδα που αγκαλιάζει με σεβασμό και προσοχή τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Οι Pampers® Preemie Protection είναι οι πιο μικρές και απαλές πάνες που έχει δημιουργήσει ποτέ η μάρκα, σχεδιασμένες ειδικά για μωρά που μπορεί να ζυγίζουν ακόμη και 500 γραμμάρια. Με άψογη εφαρμογή, μοναδική απαλότητα και προηγμένη τεχνολογία απορρόφησης, προσφέρουν απόλυτη άνεση και προστασία για περισσότερες ώρες, βοηθώντας τα βρέφη να κοιμούνται ήρεμα και να αναπτύσσονται με τον δικό τους ρυθμό. Ο ύπνος που καταλαμβάνει έως και το 97% του χρόνου ενός πρόωρου μωρού είναι ζωτικής σημασίας για τη σωματική και συναισθηματική του ανάπτυξη, και τα Pampers® φροντίζουν ώστε αυτός ο ύπνος να είναι γεμάτος ασφάλεια, απαλότητα και γαλήνη.

Η φροντίδα όμως των Pampers® δεν σταματά εκεί, καθώς σε συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση “Ηλιτόμηνον”, τα Pampers® συμβάλλουν ενεργά στη βελτίωση των συνθηκών στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας. Μέχρι σήμερα, η συνεργασία αυτή έχει προσφέρει επτά θερμοκοιτίδες σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας τις δομές που αγκαλιάζουν τους πιο μικρούς μαχητές από τις πρώτες στιγμές της ζωής τους.

Για τα Pampers®, η φροντίδα των πρόωρων μωρών αποτελεί βαθιά εταιρική δέσμευση και μια σταθερή αγκαλιά που μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο, στηρίζοντας όχι μόνο τα μικρά βρέφη, αλλά και τους γονείς τους, που δίνουν τον δικό τους καθημερινό αγώνα με πίστη, ελπίδα και δύναμη.