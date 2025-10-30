Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, τα Pax Burgers συνεργάζονται με τον ταλαντούχο chef Σταύρο Βαρθαλίτη, παρουσιάζοντας το νέο, ανατρεπτικό concept «Pax Mess»: δύο limited edition burgers με απολαυστικές sauces, που αποδεικνύουν πως αν δεν λερωθείς… κάτι κάνεις λάθος!

Το Birria Mess, συνδυάζει ζουμερό μπιφτέκι από 100% φρέσκο ελληνικό μοσχαρίσιο κιμά με pulled beef μαγειρεμένο σε birria sauce, american cheddar, πίκλες, coleslaw και sour cream mayo. Σερβίρεται με ζεστή birria sauce στο πλάι, δίνοντας τη δυνατότητα να το απολαύσεις όπως εσύ επιθυμείς – είτε βουτώντας, είτε περιχύνοντας ολόκληρο το burger. Ενώ για τους λάτρεις του τυριού, η επιλογή είναι το Smashed Cheese Mess. Με δύο smashed μπιφτέκια, Raclette, paprika mayo, πίκλες και κρεμμύδι και με συνοδευτική queso sauce με chili bacon για μια πραγματικά «messy» εμπειρία.

Στα Pax Burgers, η φρεσκάδα των υλικών, τα αφράτα ψωμάκια χωρίς συντηρητικά και οι τραγανές, κομμένες στο χέρι πατάτες κάνουν κάθε μπουκιά μοναδική, ενώ η καινοτομία και η ποιότητα παραμένουν πάντα στο επίκεντρο.

Δοκίμασε τα δύο νέα Pax Mess Burgers σε όλα τα καταστήματα Pax σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ή παράγγειλέ τα μέσω Wolt και efood για περιορισμένο χρονικό διάστημα.