Τα Taco Bell ανοίγουν κατάστημα στο The Mall Athens και το γιορτάζουν με ένα μεγάλο event, φέρνοντας τα πάνω, taco!

Τα Taco Bell συνεχίζουν την ανάπτυξή τους στην ελληνική αγορά και εγκαινιάζουν το δεύτερο κατάστημά τους στην Ελλάδα, στο The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην χώρα.Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, στις 18:00, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια βραδιά γεμάτη μουσική, παιχνίδια και ξεχωριστές εκπλήξεις.

Γεύσεις με έμπνευση από το Μεξικό, όπως tacos, burritos, quesadillas, nachos που, μετά το λανσάρισμα του πρώτου Taco Bell καταστήματος στο Χαλάνδρι, κατέκτησαν και το ελληνικό κοινό, έρχονται σε ακόμα έναν ζεστό, φιλόξενο και μοντέρνο χώρο.

Το κατάστημα στο The Mall Athens θα λειτουργεί επτά ημέρες την εβδομάδα, από Κυριακή έως Πέμπτη από τις 12:00-23:00 και Παρασκευή με Σάββατο από τις 12:00-24:00, ενώ σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία delivery.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, DJ set θα δώσει τον ρυθμό, ενώ το εορταστικό κλίμα θα συμπληρώσουν τα flash tattoos με σχέδια Taco Bell, το “Wheel of Fortune” με Taco Bell δώρα, καθώς και τα Pepsi games activations “Hit The (Taco) Bell”. Επιπλέον, οι πρώτοι 100 πελάτες που θα επισκεφθούν το νέο κατάστημα θα είναι οι τυχεροί που θα λάβουν αποκλειστικά Taco Bell merch δώρα.

Μετά το Χαλάνδρι, το The Mall Athens γίνεται το επόμενο σημείο της πόλης όπου κάθε επισκέπτης ζει την αυθεντική Taco Bell εμπειρία με γρήγορη εξυπηρέτηση, φρέσκα υλικά, κορυφαία ποιότητα και signature επιλογές.

Ραντεβού στο The Mall Athens, στο Μαρούσι, για μια αυθεντική εμπειρία Taco Bell!