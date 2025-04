Τα Three Cents Premium Mixers ανακοινώνουν αποκλειστική συνεργασία με τα “The World’s 50 Best Bars”

Τα Three Cents Premium Mixers ανακοινώνουν αποκλειστική συνεργασία με τα “The World’s 50 Best Bars”

Τα Three Cents Artisanal Beverages, μέλος του χαρτοφυλακίου της Coca–Cola Τρία Έψιλον, ανακοινώνουν τη νέα τριετή συνεργασία τους με τον κορυφαίο θεσμό “The World’s 50 Best Bars” ως αποκλειστικός mixer partner, προσφέροντας τα μοναδικά mixers τους στα πιο δημοφιλή events της διεθνούς bar σκηνής, που λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο.

Το kick off της συνεργασίας τους θα πραγματοποιηθεί στην εκδήλωση North America’s 50 Best Bars 2025 στο Βανκούβερ στις 29 Απριλίου, ενώ το brand θα υποστηρίξει τα events Asia’s 50 Best Bars στο Macao στα μέσα Ιουλίου, καθώς και την τελετή απονομής των βραβείων The World‘s 50 Best Bars, που θα πραγματοποιηθεί στο Χονγκ Κονγκ στις 8 Οκτωβρίου 2025.

Τα The World’s 50 Best Bars είναι μια ετήσια λίστα με τους κορυφαίους της διεθνούς σκηνής, που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2009, και αποτυπώνει μια ετήσια κατάταξη των bar, όπως ψηφίστηκαν από 700 experts από όλο τον κόσμο. Η λίστα αντιπροσωπεύει τον απόλυτο διεθνή οδηγό με τα κορυφαία bar και προορισμούς κατανάλωσης ποτού ανά την υφήλιο, με τις τελετές βραβείων να κατατάσσονται στις πιο αναμενόμενες του παγκόσμιου χάρτη της bar σκηνής.

Τα Three Cents ιδρύθηκαν το 2014 στην Αθήνα από μια ομάδα bartender που αναζητούσαν άριστα υλικά ανάμιξης για τα cocktail τους. Σχεδιασμένα να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό άρωμα και την πιο ζωηρή ανθράκωση εξισορροπώντας τα υλικά των cocktail και των long drinks, τα Three Cents artisanal beverages διαθέτουν απολύτως φυσικά συστατικά, χωρίς συντηρητικά, χυμό και τεχνητά χρώματα, αναδεικνύοντας τις γεύσεις και τα αρώματα και διατηρώντας παράλληλα τις εκρηκτικές φυσαλίδες τους.

Τα εξαιρετικά premium mixers της ελληνικής bar σκηνής, και όχι μόνο, είναι μια συναρπαστική κατηγορία που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου Coca-Cola HBC, καλύπτοντας ένα αυξανόμενο φάσμα καταναλωτικών προτιμήσεων και περιστάσεων.

Πολλά από τα bar που περιλαμβάνονται στη λίστα των 50 κορυφαίων, είναι ήδη λάτρεις των Three Cents με το δημοφιλές brand να αδημονεί να παρουσιάσει το βραβευμένο portfolio της σε ακόμα περισσότερους. «Ως ένα brand που δημιουργήθηκε από bartender προς bartender, δε θα μπορούσαμε να είμαστε πιο χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με τα “The World’s 50 Best Bars”. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε παρουσία ανάμεσα σε τόσο ταλαντούχους bartenders και εξαιρετικά bars, και είμαστε ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε στο ταξίδι των 50 Best Bars για τα επόμενα τρία χρόνια!», σχολιάζει ο Γιώργος Μπάγκος, Γενικός Διευθυντής και Συνιδρυτής των Three Cents.