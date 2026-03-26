Η Αθήνα αποκτά έναν νέο, εμβληματικό προορισμό για τους λάτρεις της υψηλής ωρολογοποιίας. Η πρώτη monobrand boutique της TAG Heuer στο κέντρο της πόλης άνοιξε τις πόρτες της στην οδό Σταδίου 3 το καλοκαίρι του 2024, φέρνοντας το DNA του ελβετικού οίκου πιο κοντά από ποτέ στο αθηναϊκό κοινό.

Πίσω από αυτή τη σημαντική προσθήκη στον luxury χάρτη της πρωτεύουσας βρίσκεται η διαχρονική συνεργασία της TAG Heuer με την GOFAS, μια σχέση που μετρά ήδη πέντε δεκαετίες. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γιάννης Γκόφας κράτησε για πρώτη φορά στα χέρια του ένα ρολόι της μάρκας, λίγα μόλις μέτρα από το σημείο όπου σήμερα δεσπόζει η νέα boutique, στο ιστορικό κοσμηματοπωλείο GOFAS Jewelry.

Από τότε μέχρι σήμερα, η κοινή πορεία των δύο πλευρών χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη, συνέπεια και κοινό όραμα. Μαζί αντιμετώπισαν τις προκλήσεις της αγοράς, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εδραίωση της TAG Heuer στην ελληνική αγορά και στην ανάδειξή της ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα luxury watch brands.

Η νέα boutique στην Αθήνα αποτελεί φυσική εξέλιξη αυτής της σχέσης και έρχεται να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους επισκέπτες, σε έναν χώρο που αποπνέει σύγχρονη πολυτέλεια και τεχνογνωσία. Παράλληλα, η επιτυχημένη παρουσία της monobrand TAG Heuer boutique στα Φηρά της Σαντορίνης επιβεβαιώνει τη δυναμική της συνεργασίας, ενισχύοντας την παρουσία του brand σε δύο από τους πιο κομβικούς προορισμούς της Ελλάδας.

Με φόντο την αστική ενέργεια της Αθήνας, η νέα TAG Heuer boutique δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη κατάστημα, αλλά έναν χώρο όπου η καινοτομία, η ακρίβεια και το διαχρονικό design συναντούν την εμπειρία του σύγχρονου luxury lifestyle.

TAG Heuer Athens boutique

📞(+30) 2103317540

3 Stadiou Str. 10562

TAG Heuer Santorini boutique

(+30) 2286024455

Ipapantis str., Fira, Santorini 84700