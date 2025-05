Tap Dance Nights “The Soul Stamps I & II”: Δύο νέα project από τον Thanos Das στο Theatre of the NO

Παρασκευή 30 Μαΐου

Το Theatre of the NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, παρουσιάζει την Παρασκευή 30 Μαΐου στις 21:00 το “Soul Stamps”, το πρώτο showcase των νέων project του Θάνου Δασκαλόπουλου, χορευτή και μουσικού με ιδιαίτερη εστίαση στο body music, τις κλακέτες, και τον αυτοσχεδιασμό.

Στην παράσταση, η κίνηση μετατρέπεται σε ζωντανή μουσική το σώμα αναδεικνύεται ως κύριο μουσικό και χορογραφικό μέσο. Με βαθιά επιρροή από αφροαμερικανικά μουσικά και χορευτικά είδη, και διαρκή αναζήτηση για τον ρόλο του κλακετίστα-body musician ως μουσικού μέλους ενός ensemble, ο Θάνος Δασκαλόπουλος παρουσιάζει δύο καινούργια projects που μοιράζονται κοινή φιλοσοφία αλλά ξεχωριστή ταυτότητα:

Soul stamp I – The Duet: Ένας δυναμικός διάλογος jazz-funk και R&B, βασισμένος σε “κλασικά” τραγούδια που μιλούν για πίστη, σωτηρία και επιμονή. Οι κλακέτες body music, τα φωνητικά και ένα drumset, αλληλεπιδρούν με την κιθάρα και τα εφέ του Δημήτρη Mon, δημιουργώντας αφηγηματικό περιβάλλον γύρω από θέματα πίστης, σωτηρίας και αντοχής.

Κλακέτες, body music, φωνητικά & drums: Thanos Das

Κιθάρα, loops & εφέ: Δημήτρης Μονν

Soul stamp II – The Company: Ένα οχταμελές εκρηκτικό neo-soul σύνολο, με τις κλακέτες να βρίσκονται στο επίκεντρο της μουσικής παραγωγής και οπτικοποίησης. Η σωματική ηχητική κίνηση γίνεται beat, αυτοσχεδιάζει και ενσωματώνεται σε original και διασκευασμένες μουσικές με ζωντανά όργανα και ηλεκτρονικά στοιχεία. Μία μοναδική βραδιά που συνδυάζει μουσική, χορό και αυτοσχεδιασμό με έμφαση στην σωματική έκφραση και την αλληλεπίδραση μεταξύ των καλλιτεχνών

Info

Καλλιτεχνική επιμέλεια – Χορογραφία: Thanos Das

Κλακέτες/body music,Φωνητικά: Νατάσσα Μάρτιν, Ελίνα Βαφειάδη, Τζωρτζίνα Βαρδουλάκη, Thanos Das

Μουσικοί: Orestes Steele: κιθάρα, πλήκτρα & beats Κώστας Γιώτης: μπάσο

Δημήτρης Μονν: κιθάρα

Guest μουσικός: Γιάννης Παπαναστασίου: σαξόφωνα

Beats συνεργασία: Claydough (Oakland, California)

Hμ/νια: Παρασκευή 30 Μαΐου στις 21.00

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Social media: Κάλλια Γερακιανάκη

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

Τιμή Εισιτήριου: 10€

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/tap-dance-nights/

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram

Thanos Das: facebook I Instagram I youtube