Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου, η παρουσίαση της έκθεσης φωτιζόμενων γλυπτών του διεθνώς αναγνωρισμένου Ιταλού καλλιτέχνη MARCO LODOLA, στο πλήρως ανακαινισμένο showroom της VARANGIS στο Μαρούσι.

Η έκθεση φιλοξενείται στον χώρο της ιστορικής ελληνικής εταιρείας επίπλων και εσωτερικής αρχιτεκτονικής VARANGIS, η οποία από τα τέλη του 19ου αιώνα δραστηριοποιείται στην κατασκευή και υλοποίηση υψηλού επιπέδου έργων. Στη μακρά πορεία της έχει εξοπλίσει εμβληματικά κτίρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως τα Βασιλικά Ανάκτορα στο Τατόι, το Ζάππειο, το Μέγαρο Μαξίμου, το Μέγαρο Σταθάτου, το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και τα Qatar Petroleum Headquarters στη Ντόχα.

Τα φωτιζόμενα γλυπτά του Maestro Lodola, κατασκευασμένα από neon και plexiglass σε μικρή και μεγάλη κλίμακα, αναπτύσσονται στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του showroom, δημιουργώντας έναν δυναμικό διάλογο ανάμεσα στην pop art, το φως, την αρχιτεκτονική και το σύγχρονο living. Το showroom της VARANGIS στη Λεωφόρο Κηφισίας λειτουργεί ως επίκαιρος χώρος design και πολιτιστικής έκφρασης, φιλοξενώντας στοιχεία πρωτότυπου σχεδιασμού και παραγωγής της ιδίας στη μονάδα της στο Σχηματάρι, καθώς και δημιουργίες της ηγέτιδας εταιρείας πολυτελών επίπλων FORMITALIA, μέσα από τα εμβληματικά brands Wayne Enterprises, Luxury Home και Mirabili Art, καθώς και επιφανών οίκων με εξειδίκευση στον εξοπλισμό fitness (PENT), games tables (IMPATIA) και spa (Fabio Alemanno Design).

Μέσα από τη συνεργασία με τη MIRABILI, Arte d’Abitare, της ιταλικής FORMITALIA, η VARANGIS παρουσιάζει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό επιλεγμένα φωτιζόμενα γλυπτά του MARCO LODOLA, αναδεικνύοντας την Τέχνη ως αναπόσπαστο στοιχείο έκφρασης στους χώρους, όπου οι άνθρωποι ζουν και δρουν δημιουργικά.

Η συνάντηση τέχνης, φωτός και design συνεχίζεται, με την έκθεση να διαρκεί έως τα μέσα Μαρτίου.