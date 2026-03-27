Τέσσερις στους πέντε κτηνιάτρους ζητούν υποστήριξη για την ψυχική τους υγεία και ευημερία σύμφωνα με νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την Purina® PRO PLAN®

Μια νέα μελέτη¹ που πραγματοποιήθηκε από την Purina® PRO PLAN® ανέδειξε την επείγουσα ανάγκη για περισσότερους πόρους υποστήριξης και ενίσχυσης της ευεξίας των κτηνιάτρων, με σχεδόν τέσσερις στους πέντε (78%) επαγγελματίες του κτηνιατρικού κλάδου στην Ιταλία, τη Γαλλία και τη Πορτογαλία να δηλώνουν ότι θα εκτιμούσαν επιπλέον στήριξη για την ψυχική τους υγεία.

Τα ευρήματα της μελέτης σκιαγραφούν μια επαγγελματική κοινότητα που λειτουργεί υπό έντονη πίεση:

Το 78% των κτηνιάτρων δηλώνουν ότι αναζητούν υποστήριξη σε θέματα ψυχικής υγείας και ευεξίας

71% αυτών αναφέρουν ότι έχουν σκεφτεί να εγκαταλείψουν το επάγγελμα λόγω συναισθηματικής επιβάρυνσης

76% δηλώνουν ότι δυσκολεύοντα να διαχειριστούν τις συναισθηματικές απαιτήσεις της εργασίας τους

57% αναφέρουν ότι έχουν παρατηρήσει αυξημένη πίεση στον ρόλο τους τα τελευταία δύο χρόνια

Η πίεση αυτή εντείνεται από τη μεγάλη αύξηση στην κατοχή κατοικιδίων: μεταξύ 2021 και 2024, ο πληθυσμός των κατοικιδίων στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 35 εκατομμύρια². Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί, κατά μέσο όρο, σε 100 επιπλέον κατοικίδια ανά κτηνίατρο σε ολόκληρη την Ευρώπη, δοκιμάζοντας τα όρια αντοχής του κλάδου. Ωστόσο, παρά τις προκλήσεις αυτές, το αίσθημα σκοπού και αποστολής παραμένει ισχυρό: το 76% των κτηνιάτρων εξακολουθεί να αντλεί χαρά από τον ρόλο του, ενώ το 92% θα σύστηνε, ακόμη, σε έναν νέο άνθρωπο να ακολουθήσει μια καριέρα στην κτηνιατρική.

Η Purina® PRO PLAN® είναι βαθιά προσηλωμένη στην ενίσχυση της ενημέρωσης, στην προώθηση θετικών αλλαγών και στην ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων που στηρίζουν και προστατεύουν την κτηνιατρική κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, στις 4 Μαρτίου στο Ευρωκοινοβούλιο, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου «Veterinary Mental Health: A Cornerstone of One Health», που φιλοξενήθηκε από τον Ευρωβουλευτή Εμμανουήλ Φράγκο, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων (SANT) παρουσίασε τα βασικά ευρήματα της έρευνας και προτεινόμενες λύσεις. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, κτηνίατροι, φορείς χάραξης πολιτικής, εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι του κλάδου συμμετείχαν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με στόχο να ακουστούν οι πραγματικές ανάγκες, να αναδειχθούν προκλήσεις και να προωθηθούν λύσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας όσων αφιερώνουν τη ζωή τους στη φροντίδα των κατοικιδίων.

Στόχος της Purina® PRO PLAN® είναι να αναδείξει το μέγεθος του προβλήματος και να συμβάλει ενεργά στην αντιμετώπισή του. Για τον λόγο αυτό, υλοποιεί την πρωτοβουλία «Thank You Vets», η οποία έχει ως στόχο την αναγνώριση και τον εορτασμό της αφοσίωσης των επαγγελματιών κτηνιατρικής φροντίδας σε όλη την Ευρώπη, παρέχοντας πόρους και συναισθηματική υποστήριξη στους επαγγελματίες του κλάδου, προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινή τους εργασιακή ζωή και να αισθανθούν ότι η προσφορά τους εκτιμάται πραγματικά.

Στην καρδιά της καμπάνιας βρίσκεται το Purina® Vet Center, μια ψηφιακή πλατφόρμα που προσφέρει πληθώρα δωρεάν και αξιόπιστων πόρων. Αναπτυγμένη σε συνεργασία με κορυφαίους ειδικούς ψυχικής υγείας και κτηνιατρικούς συλλόγους, η συγκεκριμένη πλατφόρμα παρέχει εργαλεία και μεθόδους για συναισθηματική ενδυνάμωση, διαχείριση του άγχους και πρακτικές ενσυνειδητότητας, ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες του επαγγέλματος. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στο www.vet-center.eu/thank-you-vets

Η μελέτη ανέδειξε επίσης ότι η ευγνωμοσύνη από τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων αποτελεί ένα ισχυρό αντίβαρο στην πίεση που βιώνουν οι κτηνίατροι. Ένα εντυπωσιακό ποσοστό 81% όσων άκουσαν «ευχαριστώ» από τους ιδιοκτήτες των κατοικιδίων επιβεβαίωσε ότι αυτό είχε θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους. Αυτή ακριβώς η διαπίστωση αποτέλεσε τη βάση της πρωτοβουλίας «Thank You Vets» και του βασικού μηνύματός της «Αναγνωρίζουμε την προσφορά σας».

Η Όλγα Κουτσαβίτου, KOLs & Vet Channel Manager στην Nestlé Purina PetCare Greece, δήλωσε: «Οι επαγγελματίες της κτηνιατρικής αποτελούν την καρδιά της φροντίδας της υγείας των κατοικιδίων, όμως σήμερα βρίσκονται υπό πρωτοφανή πίεση. Με την έναρξη της πρωτοβουλίας “Thank You Vets”, στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα: η ευημερία των κτηνιάτρων είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που αξίζει προσοχής. Η πρωτοβουλία μας, η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με ειδικούς ψυχικής υγείας και κορυφαίους κτηνιατρικούς συλλόγους, όπως ο OMV στην Πορτογαλία (Ordem dos Médicos Veterinários) και ο ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) στην Ιταλία, έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη και να δείξει σε αυτούς τους επαγγελματίες πόσο βαθιά εκτιμάται η προσφορά τους.»

Η Purina PRO PLAN®, παγκοσμίως αναγνωρισμένη για την ηγετική της θέση στη διατροφή κατοικιδίων, προσφέρει μια σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας για σκύλους και γάτες, που έχουν αναπτυχθεί από την αφοσιωμένη ομάδα διατροφολόγων και κτηνιάτρων της Purina. Τα προϊόντα αυτά στοχεύουν στο να βοηθούν τα κατοικίδια να ζουν δραστήριες, υγιείς και μακρόβιες ζωές. Η πρωτοβουλία αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση της PRO PLAN® να στηρίζει την ψυχική και επαγγελματική ευημερία των επαγγελματιών της κτηνιατρικής.

1 – Η έρευνα της Purina PRO PLAN® πραγματοποιήθηκε από την Censuswide, σε δείγμα 654 κτηνιάτρων: 254 στη Γαλλία, 250 στην Ιταλία και 150 στην Πορτογαλία. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μεταξύ 14/01/2026 και 19/01/2026. Η Censuswide τηρεί και απασχολεί μέλη της Market Research Society (MRS) και ακολουθεί τον κώδικα δεοντολογίας της καθώς και τις αρχές της ESOMAR. Επιπλέον, η Censuswide είναι μέλος του British Polling Council.

2 – Η έκθεση της Federation of Veterinarians of Europe σχετικά με την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στον κτηνιατρικό κλάδο επισημαίνει ότι οι ελλείψεις κτηνιάτρων αποτελούν ένα πιεστικό ζήτημα, το οποίο παρατηρείται σε ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Η έκθεση σημειώνει επίσης ότι η αύξηση στην κατοχή κατοικιδίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 οδήγησε σε αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες φροντίδας κατοικιδίων, την οποία ο σημερινός αριθμός κτηνιάτρων δεν είναι σε θέση να καλύψει.