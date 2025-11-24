Το Hard Rock Cafe Athens καλωσορίζει και φέτος το Thanksgiving με ένα ζεστό, γευστικό και προσεγμένο μενού που αναδεικνύει τις κλασικές γεύσεις της ημέρας των Ευχαριστιών. Από τις 27 έως τις 29 Νοεμβρίου, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν πιάτα που παραπέμπουν σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές γιορτές της αμερικανικής παράδοσης, με έμφαση στην αυθεντική γεύση και την εποχικότητα.

Κεντρικό πιάτο αποτελεί το Thanksgiving Dinner (€20.75), μια πλούσια πρόταση που περιλαμβάνει ζουμερή γαλοπούλα, κλασική γέμιση, αφράτο πουρέ γλυκοπατάτας και αρωματική σάλτσα cranberry. Όλα μαζί δημιουργούν έναν γνώριμο, ισορροπημένο συνδυασμό που συνδέεται άμεσα με την ημέρα των Ευχαριστιών.

Για τις οικογένειες, το Kid’s Thanksgiving Dinner (€11.25) προσφέρει μια αντίστοιχη εμπειρία ειδικά σχεδιασμένη για τους μικρότερους επισκέπτες, με προσαρμοσμένες ποσότητες και γεύσεις.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Pumpkin Pie (€8.95), το χαρακτηριστικό γλυκό του Thanksgiving, με αρωματική, κρεμώδη γέμιση και τραγανή βάση. Στο μενού περιλαμβάνεται και το Autumn Apple Fizz (€11.45), ένα seasonal cocktail με νότες μήλου και φθινοπωρινά αρώματα που ταιριάζουν ιδανικά με τα γιορτινά πιάτα.

Για όσους επιθυμούν να γιορτάσουν στο σπίτι ή στο γραφείο, το Thanksgiving Menu προσφέρεται και σε μορφή catering, με πακέτα για διαφορετικές ανάγκες, αναλόγως ατόμων.

Hard Rock Cafe Athens, Αδριανού 52, Μοναστηράκι

Για κρατήσεις και πληροφορίες: 210 3245170