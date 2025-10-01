Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ την 1η Οκτωβρίου, η Nespresso παρουσιάζει τη σειρά “The Art of Coffee”, η οποία φέρνει τον αγαπημένο καφέ στο προσκήνιο μέσα από μια δημιουργική και παιχνιδιάρικη ματιά, με πρωταγωνιστές αγαπημένους σεφ και δημιουργούς όπως οι Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης, Madame Ginger, Άνταμ Κοντοβάς, Γεωργιάννα Χιλιαδάκη και Αντώνης Σελέκος.

Μέσα από τρία ξεχωριστά επεισόδια, η Nespresso αναδεικνύει την απόλαυση ενός εκλεκτού καφέ μέσα από: την ένταση ενός αυθεντικού ιταλικού espresso, τον κλασσικό αγαπημένο freddo, και τον ρόλο που παίζει η χώρα προέλευσης κάθε ποικιλίας στη γεύση και το άρωμα του ροφήματος.

Episode 1 – A ς μιλήσουμε για τον τέλειο espresso !

Ο Σωτήρης Κοντιζάς και ο Πάνος Ιωαννίδης δοκιμάζουν τις ποικιλίες της συλλογής Inspirazione Italiana ενώ γράφουν το πρώτο πράγμα που τους έρχεται στο μυαλό για τον…καφέ ή και για οτιδήποτε άλλο! Από το έντονο και κρεμώδες Arpeggio με νότες κακάο, μέχρι τον εξαιρετικά σκούρο και δυνατό Νapoli, κάθε καφές αποκαλύπτει την προσωπικότητα μιας ιταλικής πόλης αλλά και τις εμπειρίες του κάθε chef. Ποιος όμως είναι αυτός που θα μιλήσει περισσότερο για τον καφέ;

Ανακαλύψτε εδώ: Επεισόδιο 1 | Nespresso Series | Nespresso™ GR

Episode 2 – Τέλειος Freddo…espresso ή cappuccino;

Η Madame Ginger και ο Άνταμ Κοντοβάς μοιράζονται τα μυστικά για τον απόλυτο Freddo – espresso ή cappuccino. Με τη Vertuo μηχανή της Nespresso, ο τέλειος freddo είναι μόνο μια κάψουλα μακριά. Double Espresso Scuro και Chiaro γίνονται οι πρωταγωνιστές. Ο Scuro προσφέρει έντονη γεύση με γήινες νότες για τον τέλειο freddo espresso, ενώ ο Chiaro είναι πιο απαλός και γλυκός, ιδανικός για συνταγές με γάλα όπως ο freddo cappuccino. Ποιος θα κερδίσει τη μάχη του Freddo;

Ανακαλύψτε εδώ: Επεισόδιο 2 | Nespresso Series | Nespresso™ GR

Episode 3 – Καφές και γεωγραφία, πάμε;

Η Γεωργιάννα Χιλιαδάκη και ο Αντώνης Σελέκος ταξιδεύουν γευστικά στον κόσμο μέσα από τη συλλογή Nespresso Master Origins. Από τον Colombia με τις φρουτώδεις νότες που προκύπτουν από παρατεταμένη ζύμωση, μέχρι τον India με τον έντονο, πικάντικο χαρακτήρα, κάθε καφές αφηγείται την ιστορία της χώρας προέλευσής του και των τεχνικών επεξεργασίας που τον κάνουν μοναδικό.

Ανακαλύψτε εδώ: Επεισόδιο 3 | Nespresso Series | Nespresso™ GR

Η σειρά “The Art of Coffee” είναι μια ωδή στη δημιουργικότητα, την απόλαυση και την κουλτούρα του καφέ. Με φόντο την ιταλική φινέτσα και την ελληνική γαστρονομική σκηνή, η Nespresso προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει τη μαγεία που κρύβεται σε κάθε φλιτζάνι.

Ακολουθήστε τη Nespresso στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία νέα.

IG @nespresso

TT @nespresso

FB @nespresso

Χ @Nespresso