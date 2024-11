The Birth Center: Το πρώτο Ανεξάρτητο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα

The Birth Center: Το πρώτο Ανεξάρτητο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα

Παρουσιάστηκε σήμερα το The Birth Center, το πρώτο Ανεξάρτητο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα. Μια πρωτοβάθμια δομή υγείας που προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη φροντίδα, δίνοντας στις γυναίκες την επιλογή να γεννήσουν με φυσικό τοκετό εντός ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, βιώνοντας την εμπειρία του τοκετού όπως την ονειρεύονται.

Στο The Birth Center, το οποίο αναμένεται να υποδεχθεί το κοινό την άνοιξη του 2025, μέσα από εξατομικευμένη φροντίδα που βασίζεται στο μαιοκεντρικό μοντέλο, οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν έναν τοκετό που ανταποκρίνεται στις προσωπικές τους ανάγκες και επιθυμίες, σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν η ασφάλεια και η οικειότητα. Θεμέλιο του μαιοκεντρικού μοντέλου φροντίδας που διέπει το Κέντρο αποτελεί η γνώση και η προάσπιση της φυσιολογίας. Βασικός πυλώνας η ολιστική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει τη σωματική, ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική υποστήριξη κάθε γυναίκας, αναγνωρίζοντας και αγκαλιάζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις επιθυμίες και τη μοναδικότητά της.

Στο The Birth Center εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο πλάνο φροντίδας που ακολουθεί και εφαρμόζει πρωτόκολλα βασισμένα σε διεθνείς και εθνικές οδηγίες και είναι συμβατό με τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των Κέντρων Φυσικού Τοκετού, όπως ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Παράλληλα, υπάρχει διασύνδεση με την Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΛΗΤΩ και εν γένει συνεργασία, τόσο σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών, όσο και σε επίπεδο μεταφοράς, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Με αναγνωρισμένη επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση, τεκμηριωμένη γνώση, υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, αποδεδειγμένη εμπειρία, συστηματική εκπαίδευση, συνεργασία και ενσυναίσθηση, οι μαίες και μαιευτές του The Birth Center, μπορούν να προσφέρουν εξατομικευμένη φροντίδα σε κάθε γυναίκα, που πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας εισαγωγής του The Birth Center, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού και μεταγεννητικά. Παράλληλα, η φροντίδα στο The Birth Center υποστηρίζεται και από ένα δίκτυο συνεργατών που περιλαμβάνει γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, όπως μαιευτήρες-γυναικολόγους και νεογνολόγους, διατροφολόγους, ψυχολόγους και άλλους ειδικούς, οι οποίοι συμβάλλουν όπου χρειάζεται.

Το Midwifery Unit Network, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που παρέχει εκπαίδευση και συμβουλευτική για τα νεοσύστατα Κέντρα Φυσικού Τοκετού διεθνώς, θα καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του The Birth Center, μέσα από ένα άκρως εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και θα αποτελέσει έναν σταθερό υποστηρικτή σε όλη τη διάρκεια της λειτουργία του Κέντρου.

Το The Birth Center, θα λειτουργήσει σε ένα σύγχρονο χώρο, που πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές, θέτοντας πολύ υψηλά πρότυπα λειτουργίας. Έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη δημιουργία ενός ζεστού χώρου που συνδυάζει την ασφάλεια, προσφέροντας μια ολιστική εμπειρία γέννησης, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε κάθε στάδιο του τοκετού, με τη φροντίδα, την ηρεμία και την οικειότητα που χρειάζεται κάθε γυναίκα.

Τη φιλοσοφία, τη λειτουργία, τη συμβολή που επιθυμεί να έχει το The Birth Center, καθώς και το όραμα κάθε γυναίκας να γεννά με σεβασμό, ανέπτυξαν οι συν-ιδρύτριες του Κέντρου κα. Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση και κα. Κατερίνα Γεωργακούλα, στο πλαίσιο εκδήλωσης, παρουσία εκπροσώπων της μαιευτικής, ιατρικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, γυναικών και συνεργατών του Κέντρου.

Η κα. Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση, συν-ιδρύτρια του The Birth Center, δήλωσε: «Ο στόχος του Κέντρου μας δεν είναι κάθε γυναίκα να γεννήσει στο νερό, ούτε να μειώσουμε εκείνες που από επιλογή αποφασίζουν να φέρουν το παιδί τους στον κόσμο στο περιβάλλον ενός μαιευτηρίου. Στόχος είναι το Κέντρο μας να αποτελέσει ένα hub ενημέρωσης και ενδυνάμωσης κάθε εγκύου, έτσι ώστε όπου και όπως και να επιλέξει να γεννήσει, να έχει τις γνώσεις που χρειάζεται για να απαιτήσει τον σεβασμό που της αναλογεί, διεκδικώντας τα δικαιώματά της σε ένα σύστημα που τη θεωρεί παθητικό δέκτη και όχι ενεργό παράγοντα στον ίδιο της τον τοκετό».

Η κ. Κατερίνα Γεωργακούλα, μαία, συν-ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος του The Birth Center, ανέφερε σχετικά: «Σήμερα παρουσιάζουμε το πρώτο Ανεξάρτητο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα, το The Birth Center. Το όραμά μας είναι απλό και βαθιά ανθρώπινο: να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες. Επιθυμία μας να υπερασπιστούμε το δικαίωμα κάθε γυναίκας να γεννά με σεβασμό. Με γνώση και αγάπη, δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου κάθε γυναίκα θα νιώθει ελεύθερη, σίγουρη και ασφαλής να φέρει στον κόσμο το παιδί της με τον τρόπο που εκείνη επιθυμεί. Μαζί με τις έμπειρες μαίες και μαιευτές μας, θα υποστηρίξουμε όλες τις γυναίκες και τις οικογένειες τους. Το The Birth Center ετοιμάζεται να καλωσορίσει με χαρά και αφοσίωση μια νέα πραγματικότητα για τη μαιευτική φροντίδα στη χώρα μας».

Παράλληλα, φιλοξενήθηκε συζήτηση μεταξύ εξειδικευμένων επαγγελματιών από τον χώρο της μαιευτικής και της υγείας. Η ενδυνάμωση των γυναικών στον τοκετό, η σημασία της επιλογής, η μαία ως επαγγελματίας υγείας, η συνεργασία ως ένωση οράματος και δυνάμεων και η διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας, ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, με συντονίστρια τη δημοσιογράφο κα. Αναστασία Γιάμαλη. Στο πάνελ συμμετείχαν η κα. Ελευθερία Δημοπούλου, Μαία, Πρόεδρος του Σωματείου “Ευτοκία”, η κα. Ειρήνη Πλατσά, Mαία, MSc Επικεφαλής Διασφάλισης Ποιότητας, συν-ιδρύτρια και μέλος ΔΣ του Ελληνοβρετανικού Συλλόγου Μαιών και ο κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης και Διευθύνων Σύμβουλος της Γυναικολογικής και Μαιευτικής Κλινικής ΛΗΤΩ. Παράλληλα, προβλήθηκε μήνυμα από τη διεθνώς αναγνωρισμένη ειδικό στον τομέα του φυσικού τοκετού, Dr. Lucia Rocca-Ihenacho, Senior Lecturer και Διευθύντρια του προγράμματος Global Maternal Health MSc, του τμήματος Midwifery στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου, συνιδρύτρια και CEO του Midwifery Unit Network και Lead MUSA-Framework. Η κα. Rocca μέσα από το έργο της, έχει συνεισφέρει στην ίδρυση και επιτυχή λειτουργία Κέντρων Φυσικού Τοκετού σε πολλές χώρες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ποιοτικής φροντίδας για τις μέλλουσες μητέρες.

Ακόμη, το κοινό είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει testimonials γυναικών, ενώ στον χώρο φιλοξενήθηκε pop up έκθεση φωτογραφίας που αποτύπωνε τη βαθιά εμπειρία του φυσικού τοκετού, αναδεικνύοντας τη δύναμη, την αυτοπεποίθηση και την αγάπη που συνοδεύουν τη γέννα.

Με επίκεντρο τη γυναίκα, το The Birth Center φιλοδοξεί να εξελίξει τον τρόπο που προσεγγίζεται η εγκυμοσύνη και ο τοκετός στην Ελλάδα, δημιουργώντας τον χώρο, όπου κάθε γυναίκα έχει τη δύναμη και την υποστήριξη να βιώσει τη γέννα: με σεβασμό, αγάπη, αυτοπεποίθηση, ασφάλεια και την σιγουριά ότι μπορεί να φέρει στον κόσμο το παιδί της με τον τρόπο που εκείνη επιθυμεί.

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι το The Birth Center να λειτουργήσει και ως ένα hub ενημέρωσης και ενδυνάμωσης των γυναικών, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις, αφού έχουν ενημερωθεί πλήρως σε σχέση με τον τοκετό τους, και με τον τρόπο αυτό να διεκδικήσουν το δικαίωμα να γεννήσουν όπως εκείνες επιθυμούν.