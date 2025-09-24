To εμβληματικό κόκκινο aperitivo Campari γιόρτασε με έναν ξεχωριστό τρόπο την έναρξη του Negroni Week, μεταμορφώνοντας το ιστορικό ξενοδοχείο Μπάγκειον στην πλατεία Ομόνοιας σε ένα πραγματικό Campari Hotel. Οι πόρτες του άνοιξαν για μία μόνο βραδιά, γεμάτη κομψότητα, δημιουργικότητα και πάθος.

To ιστορικό κτήριο φωτίστηκε κατακόκκινο και υποδέχτηκε περισσότερους από 400 λάτρεις του iconic cocktail, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε τέσσερα θεματικά δωμάτια, εμπνευσμένα από τη μοναδική ιστορία του #1 cocktail παγκοσμίως*.

Η διαδρομή ξεκίνησε με το “Choose Your Negroni Room”, όπου οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μέσα από negroni twists & classic negronis το versatility του Campari με τη βοήθεια των Red Hands, bartenders που συμμετέχουν στο advocacy program του Campari Academy. Στη συνέχεια, οι καλεσμένοι επισκέφθηκαν το “Artist’s Room” για να απολαύσουν τη δική τους προσωποποιημένη δημιουργία, ενώ στο “Exhibition Room” τους περίμενε ένα μοναδικό ταξίδι στην κληρονομιά του Negroni cocktail και του κόκκινου bitter.

Η βραδιά απογειώθηκε στο εντυπωσιακό “Ballroom” με το δυναμικό Dj set της Ξένιας Γκάλη και τους performers που πλαισίωσαν το act μαγνητίζοντας τα βλέμματα με τα μοναδικά outfits. Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους και η αγαπημένη ηθοποιός, Τόνια Σωτηροπούλου, Brand Ambassador του Campari αλλά και κορυφαίοι εκπρόσωποι του bartending community που έδωσαν δυναμικό παρών.

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στον φιλανθρωπικό σκοπό του θεσμού, καθώς το Negroni Week αποτελεί τον παγκόσμιο θεσμό του Campari και του Imbibe Magazine, που δημιουργήθηκε για να τιμήσει το iconic cocktail ενώ παράλληλα στηρίζει τον διεθνή οργανισμό Slow Food, ο οποίος δραστηριοποιείται σε θέματα βιωσιμότητας και διαφάνειας στον κλάδο της εστίασης.

Το Negroni Week 2025 θα διαρκέσει έως τις 28 Σεπτεμβρίου, με περισσότερα από 250 bars σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες 15 πόλεις, που μας περιμένουν για να ανακαλύψουμε τη μοναδική ιστορία του αγαπημένου negroni.

Μπες στο negroniweek.com, ανακάλυψε τα bars που συμμετέχουν και επίλεξε πού θα απολαύσεις το δικό σου iconic Negroni.