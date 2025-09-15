Το εμβληματικό κόκκινο aperitivo Campari γιορτάζει την έναρξη του Negroni Week και τη Δευτέρα 22/9 στις 20:00 μας υποδέχεται στο “The Campari Hotel”. Για μία μόνο βραδιά, το ιστορικό Μπάγκειον στην Ομόνοια, ανοίγει τις πόρτες του και μας υποδέχεται σε ένα σκηνικό όπου η κομψότητα, η δημιουργικότητα και το πάθος του Negroni πρωταγωνιστούν.

Τέσσερα δωμάτια. Τέσσερις μοναδικές εμπειρίες μάς περιμένουν να τις ανακαλύψουμε, μέσα από διαφορετικές εκδοχές του διαχρονικού cocktail. Εάν θες να γίνεις μέρος αυτής της βραδιάς και να απολαύσεις signature negronis & exclusive twists παρέα με το δυναμικό DJ set της Ξένιας Γκάλη και πολλές εκπλήξεις, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κλείσεις το εισιτήριό σου στο more.com. Το «κλειδί» σου θα σε περιμένει στη ρεσεψιόν!

Τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για την υποστήριξη του φιλανθρωπικού σκοπού του θεσμού, καθώς το Negroni Week, παγκόσμιος θεσμός του Campari και του Imbibe Magazine, δημιουργήθηκε για να τιμήσει το εμβληματικό cocktail Negroni, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει τον παγκόσμιο οργανισμό Slow Food, που δραστηριοποιείται σε θέματα διαφάνειας και βιωσιμότητας στον κλάδο της εστίασης.

Φέτος, το Negroni Week πραγματοποιείται στις 22 έως 28 Σεπτεμβρίου με περισσότερα από 250 αγαπημένα bars σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες 15 πόλεις, να μας περιμένουν για να ανακαλύψουμε τη μοναδική ιστορία του #1 κλασικού cocktail, με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως*. Μία ιστορία που έχει γραφτεί με … Campari.

Μπες στο https://www.negroniweek.com/find/, αναζήτησε τα bar που συμμετέχουν και επίλεξε πού θα απολαύσεις το δικό σου iconic Negroni!

Γιατί Νegroni χωρίς Campari, δεν γίνεται!