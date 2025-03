The Fun Ride: η πιο όμορφη ποδηλατική βόλτα στην Αρχαία Ολυμπία πλησιάζει!

Το Σάββατο 12 Απριλίου, στο πλαίσιο του μεγάλου ποδηλατικού αγώνα L’Étape Greece by Tour de France presented by Škoda που διεξάγεται για 3η συνεχόμενη χρονιά στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, ποδηλάτες κάθε επιπέδου και ηλικίας από 9 έως 99 ετών, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στο The Fun Ride – μια υπέροχη και διασκεδαστική ποδηλατική εξόρμηση που συνδυάζει τη φυσική και πολιτιστική ομορφιά της Δυτικής Ελλάδας.

Το The Fun Ride προσφέρει μια εύκολη και επίπεδη διαδρομή 17 χιλιομέτρων που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα παγκοσμίου κύρους πρότυπα του Tour de France, σε κλειστούς δρόμους, ώστε οι ποδηλάτες να μπορούν να απολαύσουν τη διαδρομή με απόλυτη ασφάλεια και τεχνική υποστήριξη σε κάθε πεταλιά.

Ο αγώνας The Fun Ride, που πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση της ευZHN feelόsophy, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, δεν θα έχει χρονομέτρηση, καθώς εδώ δεν υπάρχουν νικητές – όλοι ενθαρρύνονται να συμμετέχουν και να βιώσουν τον παλμό και τη συναρπαστική ατμόσφαιρα του Tour de France, του πιο διάσημου ποδηλατικού αγώνα στον κόσμο!

Και η εμπειρία απογειώνεται! Εκτός από τη χαρά της συμμετοχής, όλοι οι ποδηλάτες του The Fun Ride θα λάβουν μέρος στη μεγάλη κλήρωση με δώρο ένα ηλεκτρικό ποδήλατο αξίας 3.500€, από την KOSMORIDE. Επίσης, οι κάτοικοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα επωφεληθούν 50% έκπτωση στο κόστος συμμετοχής, την οποία θα λαμβάνουν αυτόματα κατά την εγγραφή τους.

Κάνετε την εγγραφή σας είτε ηλεκτρονικά έως τις 06.04.2025, είτε απευθείας στη Registration Area του Δημαρχείου Αρχαίας Ολυμπίας, την παραμονή του αγώνα, Παρασκευή 11 Απριλίου, από τις 14:00 έως τις 21:00.

Σας περιμένουμε το Σάββατο 12 Απριλίου να γίνουμε όλοι μαζί μια μεγάλη ποδηλατική παρέα και να ζωντανέψουμε τον θρύλο του Tour de France!