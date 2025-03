The Kings of the Blues Tribute B.B. King, Albert King & Freddie King «BLUES CONNOISSEURS» στο THEATRE OF THE NO

The Kings of the Blues Tribute B.B. King, Albert King & Freddie King «BLUES CONNOISSEURS» στο THEATRE OF THE NO

Παρασκευή 28 Μαρτίου στις 22:30

Το THEATRE OF THE NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, υποδέχεται τους Blues Connoisseurs (Andreas Gomozias Trio), σε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στους θρυλικούς “Βασιλιάδες του Blues”: B.B. King, Albert King & Freddie King. Την Παρασκευή 28 Μαρτίου στις 22.30

Μια βραδιά γεμάτη blues, με κομμάτια που σημάδεψαν την ιστορία της μουσικής και συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές. Στο ρεπερτόριο περιλαμβάνονται διαχρονικά τραγούδια όπως: As the Years Go Passing By, Crosscut Saw, I’ll Play the Blues for You (Albert King), Big Legged Woman, Hideaway, Goin’ Down (Freddie King), The Thrill is Gone, Every Day I Have the Blues (B.B. King)

Οι τρεις «Βασιλιάδες» των blues:

B.B. King: Ο «Βασιλιάς του Blues», ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες και τραγουδιστές όλων των εποχών. Το περιοδικό Rolling Stone τον κατέταξε στην 6η θέση των 100 κορυφαίων κιθαριστών παγκοσμίως. Albert King: Πρωτοπόρος της ηλεκτρικής blues κιθάρας, με επιρροή σε θρύλους όπως οι Jimi Hendrix, Mike Bloomfield και Stevie Ray Vaughan. Freddie King: Ο άνθρωπος που ένωσε το Texas blues με το Chicago blues, δημιουργώντας έναν μοναδικό, γεμάτο συναίσθημα ήχο που επηρέασε αμέτρητους κιθαρίστες.

Blues Connoisseurs:

Ανδρέας Γκομότζιας: Ιδρυτής των Drifting Around, Country Gentlemen και Blues Revenge, έχει συμμετάσχει στα θρυλικά συγκροτήματα Blues Family και Cadillacs του Johnny Vavoura. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως ο Mick Taylor (ex Rolling Stones), ο Michael Dotson και ο Λουκιανός Κηλαηδόνης.

Μάνος Λούτας (μπάσο): Με διεθνή καριέρα και σπουδές Jazz Bass στις ΗΠΑ, έχει συνεργαστεί με θρυλικές μορφές της Jazz και Blues, όπως ο David Liebman, ο Andy Sheppard και ο Alex Foster. Με μεγάλη εμπειρία σε διεθνείς σκηνές και πλούσιο δισκογραφικό έργο.

Χρήστος Κουτσογιάννης (τύμπανα): Με εμφανίσεις σε 24 χώρες και συνεργασίες με σημαντικούς Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες όπως ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, οι The Tiger Lillies και η Meschiya Lake,, φέρνει στη σκηνή έναν ιδιαίτερο δυναμισμό και ρυθμό. Είναι, επίσης, γνωστός για το έργο του ως συνδημιουργός του Opera Chaotique.

Ι nfo

Ανδρέας Γκομοζιάς: Κιθάρα, φωνή, Μάνος Λούτας: Μπάσο

Χρήστος Κουτσογιάννης: Ντράμς

Hμ/νία

Παρασκευή 28 Μαρτίου στις 22.30

Συντελεστές:

Φωτογραφίες: Νίκος Παγωνάκης

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Social Media: Κάλλια Γερακιανάκη

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

Εισιτήρια: 10€

Presale: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/bluesconnoisseurs/

Σημείωση: στο Θέατρο λειτουργεί και μπαρ με προσιτές τιμές (μπύρα 3€, ποτό 6-8€)

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram