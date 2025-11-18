Η 4η ημέρα της 37ης Εβδομάδας Μόδας, Athens Fashion Week, ήταν αφιερωμένη σε γυναίκες σχεδιάστριες που παρουσίασαν τις εκπληκτικές συλλογές τους με λαμπερά shows στον ιστορικό χώρο που αποπνέει ρομαντισμό και δημιουργικότητα.

Το πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο αποτελεί ένα κτίριο με ξεχωριστή ταυτότητα και το έργο που κοσμεί το χώρο αυτό το διάστημα είναι δημιούργημα του διάσημου ζωγράφου C.Tsoclis και εκτίθεται για πρώτη φορά στον χώρο του Καπνεργοστασίου, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Με αυτό το έργο ο καλλιτέχνης θέλησε να εκφράσει το δέος που αισθάνεται μπροστά στη σύγχρονη τεχνολογία, εξού και ο τίτλος ΔΕΟΣ 2025.

Η λαμπερή βραδιά ξεκίνησε με το show της Klelia Andrali, η οποία παρουσίασε τη συλλογή της “Comme Chaque Fois”. Έξι μοναδικά prints εμπνευσμένα από το πρώτο ταξίδι στο Paris και την αισθητική της ταινίας “101 Dalmatians”. Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2025 – Η KLELIA ANDRALI, το emerging Greek fashion brand που συνδυάζει smart luxury με street style αισθητική, ανακοινώνει την κυκλοφορία της νέας συλλογής “Comme Chaque Fois”. Η συλλογή περιλαμβάνει έξι statement prints που αντλούν έμπνευση από προσωπικές εμπειρίες ταξιδιών και κινηματογραφικές αναφορές. Η έμπνευση πίσω από τη συλλογή ήταν “Το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό ήταν στο Παρίσι και με σημάδεψε βαθιά,” εξηγεί η Κλέλια Άνδραλη, creative director και ιδρύτρια του brand. “Αυτή η συλλογή είναι μια ωδή στις πρώτες φορές που μας αλλάζουν – την ανακάλυψη, τον θαυμασμό, την αυτοπεποίθηση που κερδίζουμε όταν βγαίνουμε από τη comfort zone μας.” Η συλλογή αντλεί επίσης έμπνευση από την κλασική ταινία της Disney “101 Dalmatians”, συνδυάζοντας playful στοιχεία με sophisticated design.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε το υπέροχο brand Vickay, που παρουσίασε τη συλλογή Cruise ’26. Η εταιρεία VICKĀY παρουσιάζει τη νέα της συλλογή Cruise ’26 στο πλαίσιο της 37ης Athens Fashion Week, σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης, το ιστορικό Καπνεργοστάσιο. Η συλλογή αποτυπώνει την ουσία της ανεπιτήδευτης κομψότητας, με δημιουργίες που συνδυάζουν άνεση και πολυτέλεια σε διάθεση διακοπών. Την έμπνευση για τη συλλογή η σχεδιάστρια αντλεί από τα φυσικά τοπία και την ομορφιά της Ελλάδας. Ξεχωρίζουν τα παλτό με κοψίματα, οι ολόσωμες φόρμες με ανοιχτή πλάτη και οι αέρινες κάπες. Από τα ζεστά υφάσματα της εποχής έως και τις πιο λεπτές μεταξωτές οργάντζες για τις βραδινές δημιουργίες. Τα αέρινα φορέματα που αντανακλούν το φως, πλαισιωμένα από δομημένες κατασκευές υψηλής ραπτικής στις λεπτομέρειες, αναδεικνύουν την αισθητική του brand. Η Cruise Collection ’26 είναι μια ωδή στη δημιουργία — μια συνειδητή επιλογή σεβασμού στην ισορροπία ανάμεσα στην αισθητική και τη βιωσιμότητα.

Κατόπιν σειρά είχε η σχεδιάστρια Petra Kara που παρουσίασε τη συλλογή της “Awakening”. Η Συλλογή Awakening αναδύεται ως ένα μωσαϊκό από ψιθυριστές ιστορίες και γυναικεία αρχέτυπα. Εδώ, ο ονειροπόλος, ο επαναστάτης, ο σοφός και η μούσα συγκλίνουν σε μια οπτική αφήγηση που υπερβαίνει τη μόδα — αφυπνίζοντας μια φιλοσοφία αυτοεκτίμησης και αυθεντικότητας. Πρόκειται για μια μάρκα νυφικών αφιερωμένη στην ίδια την Αγάπη — πιστεύοντας ότι κάθε γυναίκα αξίζει να αγκαλιάσει τον εσωτερικό της μύθο, να τιμήσει την αξία της και να εκφράσει την αυθεντικότητά της απαλλαγμένη από στερεότυπα και προσδοκίες. Αν και με έδρα την Ελβετία, η Πέτρα επιστρέφει στις ρίζες της για να αποκαλύψει τη Συλλογή Awakening στην Ελλάδα — την πατρίδα της, ένα μέρος που αποπνέει αιώνια σοφία, ελευθερία και αυθεντικότητα. Αυτοί είναι οι πυλώνες του σύμπαντος της Πέτρα Κάρα: η ουσία της τέχνης της και το πνεύμα που ενώνει κάθε γυναίκα που επιλέγει να μπει στον κόσμο της.

Στη συνέχεια, παρουσίασε τη συλλογή της Spring/Summer 2026-“The Next Chapter.”η καταξιωμένη σχεδιάστρια Olga Karaververis. Ο οίκος Olga Karaververis δεν δημιουργεί απλώς ρούχα· δημιουργεί εμπειρίες. Η μόδα είναι τρόπος έκφρασης, ένας διάλογος ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη αισθητική, την τέχνη και την καθημερινότητα. Μετά από χρόνια στην υψηλή ραπτική, ήρθε η στιγμή για ένα νέο κεφάλαιο· να δημιουργηθούν ρούχα που ζουν, που κινούνται, που αγκαλιάζουν τη γυναίκα όπως είναι, δυνατή, ευάλωτη, αληθινή. Όπως μια μανόλια που ανθίζει στο φως, εύθραυστη κι όμως ανθεκτική, η συλλογή αντικατοπτρίζει αυτή τη σιωπηλή, εσωτερική μεταμόρφωση. Είναι ένας ύμνος στη γυναικεία φύση που εξελίσσεται, που τολμά να αλλάξει χωρίς να χάνει την ουσία της. Έτσι γεννήθηκε η συλλογή Spring/Summer 2026-“The Next Chapter.” Μια συλλογή που δεν είναι απλώς ρούχα, αλλά μια δήλωση συνέχειας ένα κάλεσμα να ξαναγράψουμε μαζί το αφήγημα της κομψότητας, με σεβασμό στο παρελθόν και πίστη στο μέλλον.

Η λαμπερη 4η μέρα της Εβδομάδας Μόδας, Athens Fashion Week, έκλεισε με το show του brand MeaDea by TΗΕΟ, που παρουσίασε τη συλλογή “The True Flame & The Bridge of Light”. Το brand MeaDea by THEO, παρουσιάζεται κάτω από την ομπρέλα του TheaMou (Θεά Μου – “My Goddess”), κάνει το ντεμπούτο του στο Athens Fashion Week με τη συλλογή “Inspired by Genesis – The True Flame & The Bridge of Light.” Η MeaDea αναδεικνύει τη δύναμη και την ομορφιά της γυναίκας — τη θεά και τη μαχήτρια μέσα της — συνδέοντας το αρχαίο φως με τη σύγχρονη έμπνευση.

Πολλοί επώνυμοι ήταν που τίμησαν με την παρουσία τους τη λαμπερή βραδιά της 4ης ημέρας της Εβδομάδας Μόδας, όπως: Εύη Φραγκάκη, Γιάννης Λύρας, Μάγδα Τσέγκου, Φωτεινή Γεωργαντά, Έλενα Βρεττού, Γιάννα Νταρίλη κ.α.

Στο πλαίσιο των ενεργειών κοινωνικής συνεισφοράς, αυτή τη σεζόν, η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας στηρίζει το σημαντικό έργο της W.I.N. όπου μέρος των εσόδων των εισιτηρίων θα διατεθούν για τον σκοπό αυτό. Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση W.I.N. HELLAS – Διεθνής Υποστήριξη Γυναικών ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2006 από τη Μάντα Τσαγκιά – Παπαδάκου με σκοπό την πρόληψη και εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, καθώς και την προώθηση της ισότητας των φύλων. Η W.I.N. Hellas παρέχει ψυχολογική στήριξη μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα, νομική συμβουλευτική και διασύνδεση με αρμόδιες δομές. Μέχρι σήμερα έχει στηρίξει περισσότερες από 25.000 γυναίκες που έχουν βιώσει κακοποίηση στο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Το Fashion Design Project αυτή τη σεζόν πραγματοποιείται ψηφιακά. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να στείλουν το σχέδιο μόδας στο mail της διοργάνωσης [email protected]. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές μόδας και τεχνών, καθώς και κάθε άνθρωπος με ταλέντο στο σχέδιο που προέρχεται από το κοινό, ανεξαρτήτως ακαδημαϊκού προσανατολισμού. Ο νικητής έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει την πρώτη του μίνι συλλογή, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας.

Η εκδήλωση καλύπτεται από τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας μας αλλά και από μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα από την Μέση Ανατολή το L’Officiel Arabia, από την Σερβία τα περιοδικά Harper’s Bazaar και από την Αγγλία το Voir Fashion Magazine. Επίσης, την εκδήλωση θα παρακολουθήσουν buyers από το εξωτερικό.

Εκτός της τηλεόρασης, η 37η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας έχει δυναμική παρουσία και online. Σε συνεργασία με την εταιρεία Phaistos Networks, Digital Partner του Athens Fashion Week, το κοινό εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανά τα μοναδικά fashion shows, μέσω της υπηρεσίας Live Streaming, στο site της διοργάνωσης https://athensfashionweek.gr/ αλλά και σε περιβάλλον δημοφιλών websites. Παράλληλα, πλούσιο Video περιεχόμενο από συνεντεύξεις, δηλώσεις και highlight στιγμές της διοργάνωσης, θα είναι διαθέσιμα μέσω Phaistos Networks & glomex σε περισσότερα από 350+ websites. Παρουσιάστρια είναι η Σίβυλλα Βασιάδη.

