Μια νέα άφιξη στην Ολύμπου που σερβίρει γεύσεις και αναμνήσεις

Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Είναι οι γεύσεις που μεγαλώσαμε μαζί τους. Το φαγητό που έβγαινε ζεστό από την κουζίνα, το τραπέζι που γέμιζε με αγαπημένους ανθρώπους και οι κουβέντες που κρατούσαν λίγο παραπάνω. Από αυτές τις μνήμες γεννήθηκε το «ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΣΟΥ».

Στην Ολύμπου 94, στην καρδιά μιας γειτονιάς που ξέρει από ιστορίες και τραπέζια που κρατούν μέχρι αργά, το νέο εστιατόριο – μεζεδοπωλείο έρχεται για να θυμίσει κάτι που όλοι γνωρίζουμε καλά: πως το καλό φαγητό δεν είναι απλώς γεύση, είναι συναίσθημα.

Η ιδέα γεννήθηκε από την ανάγκη για επιστροφή στις ρίζες της ελληνικής κουζίνας και τις αυθεντικές πρώτες ύλες. Έτσι, δημιουργήθηκε ένας χώρος που τιμά και αναβιώνει εκείνες τις γνώριμες γεύσεις που θυμίζουν “μάνα”, που πάντα θα μας γυρνάνε πίσω σε εκείνα τα Κυριακάτικα τραπέζια.

Το όνομα «ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΣΟΥ» μπορεί στην αρχή να αιφνιδιάζει, όμως γρήγορα αποκαλύπτει το νόημά του: ένα παιχνίδι λέξεων που τελικά σε οδηγεί εκεί ακριβώς που θέλει. Στην ανάμνηση του σπιτικού τραπεζιού.

Ο χώρος είναι ζεστός και φιλόξενος, με μια ατμόσφαιρα που ισορροπεί ανάμεσα στο παραδοσιακό και το σύγχρονο. Ένα μέρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα από την πρώτη στιγμή, σα να έχεις ξανάρθει.

Το μενού ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία. Μεζέδες για τη μέση του τραπεζιού, μαγειρευτά που σιγοβράζουν, πιάτα που στηρίζονται στη μνήμη και στο σωστό μαγείρεμα. Πρώτες ύλες προσεγμένες, τεχνική καθαρή, καθώς καθετί που έρχεται στο τραπέζι έχει φτιαχτεί με φροντίδα και μεράκι.

Είναι το μέρος που θα πας με φίλους για να ανοίξεις κουβέντα με ένα καραφάκι. Το μέρος που θα φέρεις τους γονείς σου για να μοιραστείτε μπουκιές και ιστορίες. Το μέρος που, χωρίς να το καταλάβεις, θα γίνει το στέκι σου.

Σε μια Θεσσαλονίκη που αγαπά το καλό φαγητό, το «ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΣΟΥ» στρώνει τραπέζι και καλεί την πόλη να καθίσει. Γιατί οι γεύσεις που μας μεγάλωσαν δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μια καλή πρώτη μπουκιά.

Κι αν κάτι έχουμε μάθει, είναι πως η μάνα ξέρει καλύτερα.