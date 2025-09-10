Δύο μέρες γεμάτες ένταση, δύναμη και αθλητικό πάθος! Το 1ο Red Bull Gym Clash, ο πρωτότυπος διαγωνισμός που έφερε αντιμέτωπες ομάδες από τα πιο δυναμικά γυμναστήρια της χώρας μας, ολοκληρώθηκε την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, με τον εθνικό τελικό να αναδεικνύει τη νικήτρια ομάδα για την Ελλάδα.

Με official fitness equipment partner του Red Bull Gym Clash την Technogym, brand του Ομίλου Φάις, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, στο Action Fitness Studio, 120 αθλητές και αθλήτριες από 30 διαφορετικά γυμναστήρια της χώρας πήραν μέρος στον εθνικό προκριματικό, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό σε απαιτητικά workouts που δοκίμασαν αντοχή, δύναμη, συνεργασία και κυρίως στρατηγική. Τα workouts είχαν επιμεληθεί οι αθλητές της Red Bull, Ida Mathilde, Jake Dearden και Laura Horvath.

Οι αγώνες περιλάμβαναν δύο ενότητες.

Στην πρώτη – skills block, κάθε αθλητής εκτελούσε 3 επαναλήψεις deadlift, με το βαρύτερο φορτίο να προσμετρά στη συνολική βαθμολογία της ομάδας.

Στη δεύτερη, οι ομάδες έπρεπε στρατηγικά να ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους κύκλους με 6 Devil’s Press και 10 Box Step Over, και ταυτόχρονα να καλύψουν τη μέγιστη δυνατή απόσταση στην κωπηλατική.

Η δράση κορυφώθηκε την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στο A2Z The Fit Lab, όπου οι 8 κορυφαίες ομάδες, που προκρίθηκαν την προηγούμενη ημέρα, διαγωνίστηκαν μεταξύ τους στον εθνικό τελικό. Με ένταση που χτύπησε κόκκινο, οι αθλητές έδωσαν μάχη μέχρι τέλους, χαρίζοντας θεαματικές στιγμές και εντυπωσιακές επιδόσεις.

Στην πρώτη ενότητα, κάθε αθλητής εκτελούσε 1 επανάληψη clean & jerk με το μέγιστο βάρος να προσμετρά στη συνολική βαθμολογία της ομάδας.

Στη δεύτερη φάση, οι ομάδες έδωσαν μάχη με το χρόνο! Συνολικά, έπρεπε να ολοκληρώσουν 3 κύκλους που περιλάμβαναν 2k skillup και συγκεκριμένες ασκήσεις σε απόλυτο συγχρονισμό.

Μεγάλη νικήτρια για την Ελλάδα αναδείχθηκε η Comradery Team, η οποία σάρωσε στις δοκιμασίες και κέρδισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Red Bull Gym Clash. O Παγκόσμιος Προκριματικός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, ενώ αμέσως την επόμενη ημέρα, Σάββατο 4 Οκτωβρίου, στον ίδιο χώρο, θα διεξαχθεί ο Παγκόσμιος Τελικός που θα αναδείξει το καλύτερο γυμναστήριο στον κόσμο!

Και τις δύο ημέρες που προηγήθηκαν, το κοινό απόλαυσε ένα μοναδικό show, γεμάτο πάθος, δύναμη και αληθινή αθλητική έμπνευση, ζώντας από κοντά μια εμπειρία που μόνο το Red Bull μπορεί να προσφέρει.

Το Red Bull Gym Clash απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι το fitness είναι κάτι παραπάνω από προπόνηση: είναι κοινότητα, πάθος και δύναμη που ξεπερνά όρια!

Η Technogym, κορυφαία εταιρεία εξοπλισμού γυμναστικής υψηλής ποιότητας στον χώρο του fitness, της υγείας, του αθλητισμού και του wellness υποστηρίζει συνολικά το Red Bull Gym Clash με όλον τον εξοπλισμό που διαγωνίζονται οι αθλητές, ενώ sportswear apparel partner είναι η Puma, που προωθεί αδιάκοπα τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.