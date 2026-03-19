Το AOS παρουσιάζει τα curated dinner events «TABLE Nº Series», μια πρωτοβουλία που φέρνει κοντά τη μόδα, την τέχνη και τη δημιουργικότητα γύρω από ένα κοινό τραπέζι. Κάθε TABLE αποτελεί ένα ξεχωριστό δημιουργικό κεφάλαιο, όπου καλλιτέχνες που συνεργάζονται με το brand αναλαμβάνουν τον ρόλο του οικοδεσπότη, διαμορφώνοντας τόσο τη λίστα καλεσμένων όσο και την ατμόσφαιρα της βραδιάς. Με αυτόν τον τρόπο, ο χώρος του AOS μετατρέπεται σε ένα προσωποποιημένο περιβάλλον συνάντησης και έκφρασης, ενισχύοντας τη φιλοδοξία του brand να καλλιεργήσει ένα δυναμικό και ανοιχτό δημιουργικό community.

Η «TABLE Nº Series» αποτελεί έναν ζωντανό και εξελισσόμενο θεσμό από αριθμημένα, casual δείπνα, όπου κάθε συνεργασία σηματοδοτεί και μια νέα καλλιτεχνική παρουσία. Στο πλαίσιο αυτών, οι δημιουργοί φιλοξενούνται στους χώρους του brand σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μετατρέποντάς τους σε σύγχρονους χώρους τέχνης και διαλόγου. Κάθε δείπνο διαφοροποιείται μέσα από την οπτική και την αισθητική του εκάστοτε οικοδεσπότη, δημιουργώντας μια πολυεπίπεδη εμπειρία που ενώνει τον δημιουργό με τους καλεσμένους.

Το πρώτο κεφάλαιο της σειράς, TABLE Nº1, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Μαρτίου στο pop-up κατάστημα της Προξένου Κορομηλά 58, στη Θεσσαλονίκη, με οικοδέσποινα την εικαστικό Μελίνα Γεωργούδα, εγκαινιάζοντας τον κύκλο αυτών των δημιουργικών συναντήσεων. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μια curated εμπειρία σε ατμόσφαιρα οικειότητας, να συνομιλήσουν με την καλλιτέχνιδα και να συμμετάσχουν σε έναν δημιουργικό διάλογο που αναπτύχθηκε γύρω από το τραπέζι. Το γαστρονομικό μέρος της βραδιάς επιμελήθηκε η ομάδα των Brothers in Law Burgers, συμβάλλοντας στη συνολική εμπειρία.

Η συνεργασία με τη Μελίνα Γεωργούδα συνοδεύεται από την παρουσίαση της συλλογής έργων της με τίτλο «Please Proceed». Η συλλογή γεννήθηκε από την ανάγκη της καλλιτέχνιδας να «χρωματίσει την καθημερινότητα» να παρέμβει στο σκοτάδι με χρώμα, υφή και συναίσθημα. Μέσα από αυθόρμητες γραμμές, αλλεπάλληλες στρώσεις και έντονες χρωματικές αντιθέσεις, τα έργα της αποτυπώνουν διαδρομές, αποφάσεις και στιγμές, μετατρέποντας την εμπειρία της ζωής σε ένα προσωπικό, βιωματικό τοπίο. Εικόνες φύσης, κίνησης και συναισθήματος συνυπάρχουν, δημιουργώντας έναν κόσμο όπου η καλλιτέχνιδα επαναπροσδιορίζει την καθημερινότητα μέσα από τη δική της οπτική.

Τα έργα της φιλοξενούνται στον χώρο του AOS στη Θεσσαλονίκη έως τα τέλη Απριλίου, ενισχύοντας τη σύνδεση της μόδας με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

Στο πλαίσιο της βραδιάς, οι καλεσμένοι έλαβαν ένα ειδικά διαμορφωμένο goodie bag, το οποίο περιλάμβανε έργο της καλλιτέχνιδας, το signature porte-clés AOS και το Vinoperfect Brightening Dark Spot Serum της Caudalie, προσθέτοντας μια ακόμη διάσταση φροντίδας και αισθητικής εμπειρίας.

Η «TABLE Nº Series» εντάσσεται στη συνολική φιλοσοφία του AOS (Absence Of Sonance), ενός σύγχρονου fashion & lifestyle brand που ισορροπεί ανάμεσα στη minimal αισθητική και τις δυναμικές αντιθέσεις. Με έμπνευση από τη Μεσόγειο και έμφαση στη διαχρονικότητα, το AOS δημιουργεί όχι μόνο συλλογές, αλλά και εμπειρίες, επενδύοντας ουσιαστικά στη δημιουργία μιας κοινότητας που συνδέεται μέσα από την αισθητική, τη δημιουργικότητα και την ανθρώπινη αλληλεπίδραση.