Η Barilla, στο πλαίσιο του SNFCC Green Weekend, έφερε έναν αέρα φρεσκάδας και γεύσης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από τις 18 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, μέσω ενός μοναδικού Basil Bar. Καθ’ όλη τη διάρκεια του τετραήμερου event, χιλιάδες επισκέπτες δοκίμασαν τη μοναδική γεύση της Pesto alla Genovese της Barilla μέσα από πρωτότυπες συνταγές. Όσοι παρευρέθηκαν απόλαυσαν φρεσκοψημένη focaccia με την Pesto alla Genovese και ανθότυρο, καθώς και Penne Rigate με Pesto alla Genovese, κατσικίσιο τυρί και φράουλες.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν δροσιστικά και ιδιαίτερα mocktails με βάση την Pesto alla Genovese της Barilla, ενώ στο Park Kiosk υπήρχε η δυνατότητα αγοράς full-size μερίδων ζυμαρικών βασισμένες στην Pesto alla Genovese Barilla με τη μοναδική κρεμώδη υφή, για επιπλέον απόλαυση. Παράλληλα, εκτός του Πάρκου, οι περαστικοί έφευγαν με ένα δώρο, ένα βαζάκι Pesto alla Genovese, για να το δοκιμάσουν στο σπίτι και να δημιουργήσουν λαχταριστές συνταγές.

Η Pesto Barilla alla Genovese είναι από τις πιο αγαπημένες Pesto σάλτσες της Barilla και ξεχωρίζει για την πλούσια γεύση της, την κρεμώδη υφή της και την αξεπέραστη ποιότητα των συστατικών της. Περισσότερο από μια απλή σάλτσα, η Pesto alla Genovese είναι μια γαστρονομική περιπέτεια από την καρδιά της Ιταλίας. Διαθέτει φρέσκα και υψηλής ποιότητας υλικά, όπως φρέσκος βασιλικός και εκλεκτό Parmigiano Reggiano, προσφέροντας μια κρεμώδη και πλούσια υφή. Η σάλτσα παρασκευάζεται από 100% ιταλικό βασιλικό από αειφόρες καλλιέργειες, χρησιμοποιώντας τη Metodo Delicato, μια διαδικασία που διατηρεί τη φρεσκάδα και τη γεύση των συστατικών.

Εξαιρετική για κάθε πιάτο, η Pesto alla Genovese της Barilla προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες στην κουζίνα. Από ζυμαρικά, σάντουιτς και μπρουσκέτες έως λαχανικά, εμπνέει και διευρύνει τους ορίζοντες της δημιουργικότητας, αποτελώντας μια εξαιρετική επιλογή για vegetarian διατροφή, χωρίς να απαιτεί ζέσταμα.