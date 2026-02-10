Την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το Burger Disco Club προσκαλεί το αθηναϊκό κοινό σε μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στον έρωτα, τη μουσική και την απόλαυση. Το εμβληματικό disco club της Αθήνας φιλοξενεί το “Be My Disco Valentine”, ένα exclusive event με special guest τον Disco Bambino, τον αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή της ιταλικής disco σκηνής, σε μια σπάνια και μοναδική εμφάνιση.

Στις 14 Φεβρουαρίου, η χαρακτηριστική ενέργεια του Burger Disco Club μεταμορφώνεται σε ένα ζεστό, αισθησιακό καταφύγιο για ερωτευμένους και λάτρεις της μουσικής, συνδυάζοντας ένα ρομαντικό δείπνο, curared για τη συγκεκριμένη βραδιά, με το μεγαλύτερο disco party της χρονιάς. Πρόκειται για μια εμπειρία όπου η γαστρονομία συναντά τον αυθεντικό παλμό του ιταλικού disco underground.

Ο ήχος του έρωτα με τον Disco Bambino

Στην καρδιά της βραδιάς βρίσκεται η πρώτη επίσημη παρουσίαση του Disco Bambino στο αθηναϊκό κοινό. Πρόκειται για το project του Ιταλού παραγωγού Beppe Savoni, συλλέκτη βινυλίων και ερευνητή της disco κουλτούρας, ο οποίος έχει συμβάλει καθοριστικά στην παγκόσμια αναβίωση της ιταλικής disco σκηνής.

Με εμφανίσεις και αναφορές σε μέσα όπως Vogue, The Guardian, Vanity Fair και BBC, ο Disco Bambino ταξιδεύει το κοινό σε μια εποχή όπου κυριαρχούσαν η αγάπη, η ελευθερία και οι χορευτικές πίστες. Το set του συνδυάζει σπάνια ιταλικά και italo-disco διαμάντια με ανεβαστικές επιλογές που γεφυρώνουν τις χρυσές δεκαετίες της disco με το σήμερα.

Τη βραδιά συμπληρώνουν ο resident DJ Sunshine Pedro, με αφετηρία το erotic disco underground, και οι Midnight City, προσθέτοντας τη δική τους δυναμική πινελιά σε μια εμπειρία σχεδιασμένη για να απογειώσει τις αισθήσεις.

Ένα αποκλειστικό μενού φτιαγμένο για δύο

Για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το Burger Disco Club παρουσιάζει ένα από τα πιο ιδιαίτερα ρομαντικά dinner experiences της πόλης, σε ένα άνετο και χαλαρό περιβάλλον που αποπνέει ρομαντισμό και διασκέδαση.

Με τιμή που ξεκινά από 140€ για δύο άτομα με κρασί, η εμπειρία περιλαμβάνει:

Ορεκτικά

Μυστηριώδες Mac n Cheese και χρυσές γαλλικές πατάτες σερβιρισμένες με χαβιάρι, για μοίρασμα με αγάπη.

Σαλάτα

Πολύχρωμη “Disco για δύο” σαλάτα, με λευκό και ροζ λάχανο, τραγανό προσούτο, καρότο, tiger nuts, κάρυ μαγιονέζα και σιρόπι καρότου.

Κυρίως πιάτο

Δύο ζεστά smash burgers με φιλέτο wagyu 85γρ., ώριμο cheddar, ιαπωνική μαγιονέζα, σπιτικά τουρσιά και συνοδευτικό εκλεκτό χαβιάρι σερβιρισμένο σε παγωμένο πλατό.

Επιδόρπιο

Μαύρη σοκολάτα με μυστικά αρωματικά βότανα και καραμέλα.

Το μενού συνοδεύεται από παγωμένο fine sparkling ροζέ Po?m de Nature ή προαιρετικά από γαλλική σαμπάνια Mo?t & Chandon, γιατί bubbles for my troubles.

Μια ανεπανάληπτη Valentine’s εμπειρία στην Αθήνα

Το “Be My Disco Valentine” εκφράζει απόλυτα τη φιλοσοφία του Burger Disco Club: γκουρμέ comfort food, αυθεντική disco ατμόσφαιρα και εμπειρίες που συνδυάζουν την ιδιωτική στιγμή με τη συλλογική χαρά. Από το τραπέζι του δείπνου στην πίστα, όλοι γίνονται ένα. Under one love.

**Οι θέσεις είναι εξαιρετικά περιορισμένες και απαιτείται κράτηση.**

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης

Εκδήλωση: Be My Disco Valentine with Disco Bambino

Χώρος: Burger Disco Club, Αθήνα

Ημερομηνία: 14 Φεβρουαρίου 2026

Κρατήσεις & πληροφορίες:

https://www.burgerdiscoclub.com/event-details/be-my-disco-valentine-w-disco-bambino