Το Drops of Life μετατρέπει το χαμένο νερό από τα κλιματιστικά σε σωτήρια σημεία πόσιμου νερού για την αστική άγρια ζωή

Καθώς οι πόλεις του κόσμου αντιμετωπίζουν αυξανόμενες θερμοκρασίες και παρατεταμένα κύματα καύσωνα, η αστική άγρια ζωή – και ιδιαίτερα τα πουλιά – βρίσκονται όλο και πιο συχνά σε κίνδυνο. Η αφυδάτωση και η έλλειψη προσιτών πηγών νερού έχουν γίνει μια σιωπηλή αλλά κρίσιμη απειλή για τα αστικά οικοσυστήματα. Το Drops of Life, μια νέα αστική πρωτοβουλία για το κλίμα, προσφέρει μια απλή και προσιτή λύση που οποιοσδήποτε μπορεί να υιοθετήσει.

Το έργο παρουσιάζει έναν μικρό, εύκολο στην εγκατάσταση αστικό τροφοδότη νερού που συλλέγει καθαρό νερό συμπύκνωσης από κλιματιστικά και το κατευθύνει σε σημεία πόσης για πουλιά και μικρά ζώα. Αντί να στάζει άχρηστο πάνω στο πεζοδρόμιο, αυτό το νερό – που ήδη παράγεται καθημερινά από εκατομμύρια κτίρια – μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για να στηρίξει τη βιοποικιλότητα των πόλεων κατά τις περιόδους έντονης ζέστης.

Η βασική ιδέα είναι απλή: αν ένα κτίριο έχει κλιματισμό, ήδη διαθέτει μια δυνητική πηγή νερού. Με έναν φθηνό τροφοδότη εγκατεστημένο, σπίτια, γραφεία, καφέ, σχολεία και πολυκατοικίες μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση των πληθυσμών των πουλιών και να στηρίξουν τα αστικά οικοσυστήματα χωρίς πρόσθετη κατανάλωση δημοτικού νερού.

Τα πουλιά παίζουν κρίσιμο ρόλο στα αστικά περιβάλλοντα. Ρυθμίζουν τους πληθυσμούς εντόμων, διασπείρουν σπόρους, υποστηρίζουν την επικονίαση και βοηθούν στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Όταν είδη πουλιών εξαφανίζονται, οι πόλεις χάνουν αυτές τις φυσικές υπηρεσίες και γίνονται λιγότερο ανθεκτικές στο κλιματικό στρες. Εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε νερό κατά τους καύσωνες, το Drops of Life συμβάλλει στην προστασία αυτής της ισορροπίας μέσω μικρών, επαναλαμβανόμενων δράσεων που μπορούν να εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα.

Η λύση έχει ήδη αποδειχθεί προσαρμόσιμη σε διαφορετικά αστικά και κλιματικά πλαίσια, ιδίως σε περιοχές με ζεστό κλίμα, όπου η χρήση κλιματιστικών είναι διαδεδομένη και η θερμική καταπόνηση για την άγρια ζωή εντονότερη.

Το Drops of Life σχεδιάστηκε ως μια ανοιχτή πρωτοβουλία που να μπορεί να αναπαραχθεί εύκολα. Ο τροφοδότης νερού μπορεί να παραχθεί τοπικά, συμπεριλαμβανομένης της εκτύπωσης 3D, και να εγκατασταθεί χωρίς πολύπλοκες αλλαγές στις υποδομές. Το έργο ενθαρρύνει τους δήμους, τις επιχειρήσεις και τα άτομα να συμμετάσχουν – δείχνοντας πώς η καθημερινή αστική υποδομή μπορεί να γίνει μέρος της προσαρμογής στο κλίμα και των θετικών για τη φύση δράσεων.

«Η έντονη ζέστη δεν είναι πλέον μια περιστασιακή πρόκληση – είναι μια δομική πραγματικότητα για τις πόλεις σε όλο τον κόσμο», αναφέρει η ομάδα του έργου. «Το Drops of Life δείχνει ότι ένα ουσιαστικό οικολογικό αποτέλεσμα δεν απαιτεί πάντα πολύπλοκη τεχνολογία. Μερικές φορές, η λύση ρέει ήδη πάνω από τα κεφάλια μας.»

«Από την πρώτη στιγμή, το Drops of Life σχεδιάστηκε για πόλεις που αντιμετωπίζουν ακραία ζέστη, ανάμεσά τους και στην Ελλάδα, όπου τα πυκνοδομημένα αστικά περιβάλλοντα και οι επαναλαμβανόμενοι καύσωνες γίνονται ολοένα και περισσότερο μέρος της καθημερινότητας του καλοκαιριού, ιδιαίτερα σε πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.

Η λύση είναι σκόπιμα ανοιχτή και δωρεάν στη χρήση. Σε πόλεις όπου ο κλιματισμός είναι ευρέως διαδεδομένος, απλές ποτίστρες μπορούν να μετατρέψουν το συμπύκνωμα που αποβάλλουν τα κλιματιστικά, και συνήθως πάει χαμένο, σε μια πολύτιμη πηγή νερού για τα πουλιά κατά τη διάρκεια ακραίας ζέστης. Καλούμε κατοίκους, επιχειρήσεις και δήμους στην Ελλάδα να υιοθετήσουν, να προσαρμόσουν και να κλιμακώσουν τη λύση τοπικά, εκεί όπου η ανάγκη είναι ήδη απολύτως πραγματική.» δήλωσε σχετικά ο Anatoliy Davydov, Project Lead, Drops of Life.

Η πρωτοβουλία είναι ανοιχτή σε πόλεις, κοινότητες, περιβαλλοντικές οργανώσεις και μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως.