Το efood, η #1 πλατφόρμα delivery στην Ελλάδα, παρουσιάζει τη νέα καμπάνια και επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του στην καθημερινή ζωή των καταναλωτών. Με κεντρικό μήνυμα «Κουδούνι; efood», το efood αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο βρίσκεται δίπλα στους χρήστες του σε κάθε ανάγκη ή επιθυμία της καθημερινότητας, κάνοντας τη ζωή τους πιο εύκολη και πιο γρήγορη.
Σε μια εποχή όπου οι καταναλωτές αναζητούν ταχύτητα, ευκολία και αξιοπιστία, το efood εξελίσσεται σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα καθημερινής χρήσης. Με ένα οικοσύστημα υπηρεσιών που εκτείνεται από το food delivery έως το supermarket, τα καθημερινά ψώνια, τα φαρμακεία και το προϊόντα τεχνολογίας, το brand ενσωματώνεται οργανικά στην καθημερινή ζωή, προσφέροντας λύσεις με τρόπο απλό, άμεσο και ουσιαστικό.
Η καμπάνια ζωντανεύει μέσα από μία ταινία που δείχνει καθημερινές στιγμές και ανάγκες με τις οποίες όλοι ταυτίζονται από το φαγητό και τα ψώνια, έως τις απρόβλεπτες περιστάσεις.
