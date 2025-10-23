Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή ολοκληρώθηκε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 το GastrosoΦy Fest powered by Protergia, στην εμβληματική Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ, μια διοργάνωση που επιβεβαίωσε πως η γαστρονομία δεν είναι απλώς απόλαυση, αλλά ένας ζωντανός διάλογος ανάμεσα στη γνώση, τη δημιουργία και τη φιλοσοφία της γεύσης.

Το φεστιβάλ ξεκίνησε με το Διεθνές Forum Γαστρονομίας, το οποίο συγκέντρωσε περισσότερους από 25 κορυφαίους σεφ, παραγωγούς, οινοποιούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι 2.000 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια σειρά από ομιλίες διεθνώς καταξιωμένων chef που ανέδειξαν τις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές του γαστρονομικού κόσμου.

Η ενότητα “The Revival Table” έδωσε το έναυσμα για «επιστροφή» στις ρίζες της γεύσης, με έμφαση στις τοπικές ράτσες και τις ξεχασμένες ποικιλίες που επαναπροσδιορίζουν τη σύγχρονη κουζίνα. Έπειτα, ακολούθησε το “Fish Forward”, μια συζήτηση για το μέλλον της ψαροφαγίας και τη βιώσιμη σχέση μας με τη θάλασσα. Αποκορύφωμα αποτέλεσε, η συζήτηση “Athens, the Next Culinary Capital” που ανέδειξε τη δυναμική της Αθήνας ως ανερχόμενης γαστρονομικής πρωτεύουσας της Μεσογείου, με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων από τον χώρο της γαστρονομίας, του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας.

Στο “Threpsis (nourishment) as Protagonist”, οι σεφ μίλησαν για τις πρώτες ύλες που επανέρχονται στο προσκήνιο ως πηγή θρεπτικής αξίας και πολιτιστικής ταυτότητας, ενώ οι ενότητες “Global Voices, Local Roots” έφεραν στη σκηνή φωνές διεθνούς βεληνεκούς, όπως των Jeremy Chan, Isabella Potì, Kristian Baumann, Mark Donald και René Frank, οι οποίοι μοιράστηκαν με το κοινό πώς δημιούργησαν γαστρονομικές ταυτότητες από τη σύνθεση τοπικών προϊόντων.

Ο θρύλος της Γαστρονομίας Massimo Bottura στην ομιλία του μοιράστηκε ιστορίες και εμπειρίες από την μακρά και πολύ επιτυχημένη πορεία του και ανέφερε εντυπωσιάζοντας τους παρευρισκόμενους «εμπνευστήκαμε από τον Da Vinci την κουζίνα για τους φτωχούς, σε κάθε ένα εστιατόριο που ανοίγουμε δημιουργούμε και μια κοινωνική κουζίνα».

Η θεματική “Greek Wine for the Future” παρουσίασε το όραμα των οινοποιών για την εξέλιξη του ελληνικού κρασιού — από την παράδοση της ρετσίνας έως τη δημιουργία κρασιών διεθνούς εμβέλειας — ενώ το “Wines with a Sense of Place” επικεντρώθηκε στις γηγενείς ποικιλίες και το μέλλον του ελληνικού κρασιού στο διεθνές περιβάλλον.

Την παρουσίαση του Forum πραγματοποίησε η Δέσποινα Καμπούρη από το Πρωινό του ΑΝΤ1. Τον συντονισμό είχαν αναλάβει ο Βασίλης Καλλίδης και ο Γιάννης Καρακάσης.

Το GastrosoΦy Fest powered by Protergia κορυφώθηκε με το Food & Wine Party, μια λαμπερή γιορτή με 20+ signature πιάτα, 15 live cooking stations και 50+ επιλεγμένες ετικέτες κρασιών, όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν, να συγκρίνουν και να περιηγηθούν σε νέες εμπειρίες γεύσης. Το φεστιβάλ έκλεισε με τον πιο απολαυστικό τρόπο, ένα εκρηκτικό live concert των ONIRAMA, που έδωσε ρυθμό και ενέργεια στη βραδιά, μετατρέποντας το χώρο σε σκηνή γιορτής και ενθουσιασμού.

Το GastrosoΦy Fest powered by Protergia εμπνευσμένο από τον Σπύρο και τον Βαγγέλη Λιάκο των εστιατορίων Basegrill απέδειξε πως η γαστρονομία είναι κάτι πολύ περισσότερο από τροφή — είναι πολιτισμός, είναι βιωματική εμπειρία, είναι τρόπος σκέψης. Το φεστιβάλ ανέδειξε τη δημιουργικότητα, τη βιωσιμότητα και τη συνεργασία ως βασικά συστατικά του μέλλοντος της γεύσης, αφήνοντας πίσω του τις καλύτερες εντυπώσεις.