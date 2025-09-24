Το Hard Rock Cafe Athens στηρίζει έμπρακτα το Greece Race for the Cure®,

το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός που διοργανώνεται από το ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ για την ενημέρωση και την υλοποίηση προγραμμάτων ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, η ομάδα του Hard Rock Cafe Athens θα βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να συμμετάσχει στο Greece Race for the Cure®, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο μήνυμα ευαισθητοποίησης και αλληλεγγύης.

Επιπλέον, την ίδια μέρα, όλοι όσοι συμμετέχουν στο Greece Race for the Cure®, μπορούν να επισκεφθούν το Hard Rock Cafe Athens, φορώντας τα αναγνωριστικά της διοργάνωσης και να απολαύσουν 20% έκπτωση στο φαγητό και τα μη-αλκοολούχα ποτά τους.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην παγκόσμια καμπάνια του Hard Rock “Pinktober”, μέσω της οποίας το brand στηρίζει κάθε Οκτώβριο οργανισμούς και δράσεις ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Με τη συμμετοχή του στο Greece Race for the Cure®, το Hard Rock Cafe Athens ενισχύει αυτό το μήνυμα ευαισθητοποίησης, παραμένοντας σταθερά αρωγός σε δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα και πιστό στο όραμά του να δημιουργεί εμπειρίες γεμάτες γεύση, μουσική και θετική ενέργεια στην καρδιά της πόλης.