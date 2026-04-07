Το H&M HOME κάνει το ντεμπούτο του στην Milan Design Week παρουσιάζοντας μια εμβληματική συνεργασία με την πρωτοπόρο designer Kelly Wearstler

Το H&M HOME ανακοινώνει μια μοναδική συνεργασία με τη διεθνώς αναγνωρισμένη Αμερικανίδα interior designer Kelly Wearstler. Μια επιλεγμένη συλλογή από βασικά αντικείμενα και έπιπλα θα παρουσιαστεί στη Milan Design Week, σηματοδοτώντας ένα διπλό ντεμπούτο, τόσο για το H&M HOME όσο και για τη σχεδιάστρια με έδρα το Λος Άντζελες.

Η εγκατάσταση θα είναι ανοιχτή στο κοινό από τις 21 έως τις 26 Απριλίου 2026.

«Αυτή η συλλογή αποτελεί μια σειρά από “πρώτες φορές” για εμάς. Η παρουσία μας στη Milan Design Week ήταν εδώ και καιρό ένα όνειρο και με την Kelly νιώσαμε ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή», δηλώνει η Evelina Kravaev-Söderberg, Head of Design & Creative του H&M HOME. «Το H&M HOME έχει παγκόσμια παρουσία, αλλά με αυτό το ορόσημο θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα δυναμική, τόσο για τους πελάτες μας όσο και για τον κόσμο του design. Όταν ανακαλύψαμε τον χώρο, το Palazzo Acerbi, όλα έδεσαν».

Τον Απρίλιο του 2026, το H&M HOME ανεβαίνει στη διεθνή σκηνή του design, παρουσιάζοντας μια concept εγκατάσταση με βασικά κομμάτια από την επερχόμενη συλλογή Kelly Wearstler H&M HOME. Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει ένα αποκλειστικό preview κομματιών από τη συνεργασία που θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο, καθώς και bespoke δημιουργίες σε custom χρώματα και διαστάσεις. Τα υλικά της συλλογής περιλαμβάνουν ξύλο, μέταλλο, κεραμικά, μάρμαρο και υφάσματα.

Αυτό το ορόσημο σηματοδοτεί μια δυναμική εξέλιξη για το brand, εισάγοντας για πρώτη φορά έπιπλα σε designer συνεργασία, τα οποία πλαισιώνονται από μικρότερα διακοσμητικά αντικείμενα. Η συλλογή εγκαινιάζει μια νέα εποχή, που απευθύνεται σε λάτρεις του interior design παγκοσμίως, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία του H&M HOME για εκδημοκρατισμό του design.

Η εγκατάσταση θα παρουσιαστεί στο Palazzo Acerbi, ένα σχεδόν μυθικό μπαρόκ παλάτι του 17ου αιώνα, που για χρόνια παρέμενε κλειστό για το κοινό. Πίσω από την αυστηρή του πρόσοψη αποκαλύπτεται αρχιτεκτονική μεγαλοπρέπεια: επιβλητικές κολόνες και πλούσιες τοιχογραφίες δημιουργούν μια εντυπωσιακή αντίθεση με τη σύγχρονη, τολμηρή αισθητική της συλλογής. Οι επισκέπτες δεν θα βιώσουν απλώς μια έκθεση, αλλά έναν αισθητηριακό διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, το φως και τη σκιά, την εγκράτεια και την έκφραση.

«Αυτή είναι η πρώτη μου παρουσία στη Milan Design Week και το H&M HOME είναι ο ιδανικός συνεργάτης. Η παγκόσμια παρουσία τους και η μοναδική τους ικανότητα στο storytelling βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το όραμά μου. Το να δώσουμε ζωή σε αυτή τη συλλογή στο Μιλάνο και να δείξουμε πώς τα κομμάτια λειτουργούν σε έναν πραγματικό χώρο – αυτό είναι που με ενθουσιάζει», δηλώνει η Kelly Wearstler.

Βασισμένη στις έννοιες των καθημερινών τελετουργιών και της modular συνέργειας, η εγκατάσταση – σε παραγωγή του καταξιωμένου Studio Boum – εξελίσσεται ως μια immersive, σκηνοθετημένη εμπειρία μέσα από τις αισθήσεις. Κάθε χώρος αποκαλύπτει μια διαφορετική διάσταση αυτής της πολυεπίπεδης εμπειρίας, μετατρέποντας κάθε αίσθηση σε μια ουσιαστική εμπειρία που οδηγεί τον επισκέπτη σε μια βαθύτερη σύνδεση με το παρόν.

Στον πυρήνα αυτής της modular συνέργειας βρίσκεται η έννοια της εξέλιξης, όπου ο χώρος και το αντικείμενο συνυπάρχουν ως εργαλεία προσωπικής έκφρασης. Κάθε κομμάτι λειτουργεί όχι μόνο ως ένα ευέλικτο στοιχείο design, αλλά και ως συνοδοιπόρος στις καθημερινές συνήθειες που διαμορφώνουν ταυτότητα.

Η εγκατάσταση σηματοδοτεί την πρώτη συμμετοχή του H&M HOME στη Milan Design Week, παρουσιάζοντας αντικείμενα που θα είναι διαθέσιμα προς αγορά σε μεταγενέστερο στάδιο.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή Kelly Wearstler H&M HOME θα ανακοινωθούν εντός του 2026.

Η συλλογή Kelly Wearstler H&M HOME θα είναι διαθέσιμη από τις 3 Σεπτεμβρίου 2026 σε επιλεγμένα καταστήματα και online στο hm.com/home.