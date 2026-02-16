Μια βραδιά με θεατρικό χαρακτήρα και αποκριάτικη διάθεση έζησαν οι καλεσμένοι του Γιώργου Ντάβλα το βράδυ της Τσικνοπέμπτης, στο εντυπωσιακό Κτήμα 28. Το party με θέμα «Opera Masquerade» κινήθηκε σε ύφος εμπνευσμένο από την όπερα, συνδυάζοντας κομψές μεταμφιέσεις, μουσική και εορταστική ατμόσφαιρα σε ένα καλαίσθητο περιβάλλον.

Ο χώρος διαμορφώθηκε με διακριτικά θεματικά στοιχεία, μάσκες και φωτισμούς που παρέπεμπαν σε σκηνικό όπερας, χωρίς υπερβολές, δίνοντας έμφαση στη λεπτομέρεια και στη συνολική εμπειρία των καλεσμένων. Η αισθητική της βραδιάς στηρίχθηκε στην κομψότητα και στη δημιουργικότητα των συμμετεχόντων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο concept με ευφάνταστες εμφανίσεις.

Ο Γιώργος Ντάβλας, οικοδεσπότης της βραδιάς, εμφανίστηκε μαζί με τη σύζυγό του με βασιλική ενδυμασία, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και δίνοντας τον τόνο της βραδιάς. Πολλοί από τους καλεσμένους επέλεξαν κοστούμια εποχής, δημιουργώντας μια εικόνα που παρέπεμπε σε ιστορική σκηνή όπερας, όπου η φαντασία και η δημιουργικότητα είχαν τον πρώτο λόγο. Το αποτέλεσμα ήταν μια μαγευτική εμπειρία, στην οποία η κομψότητα συνυπήρξε με τη χαρά της Αποκριάς.

Το Κτήμα 28, υπό τη φροντίδα του κυρίου Νικολέλη, ξεχώρισε για ακόμη μία φορά για την προσεγμένη διακόσμηση και τον άρτιο συντονισμό της εκδήλωσης. Οι άνετοι και λειτουργικοί χώροι του κτήματος επέτρεψαν στους παρευρισκόμενους να απολαύσουν κάθε στιγμή της γιορτής σε ένα περιβάλλον που συνδύαζε ζεστασιά και κομψότητα.