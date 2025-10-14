ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΒΙΚΥ ΚΑΓΙΑ

Ξεκίνησε η προπώληση των περιορισμένων εισιτηρίων στο

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ MEGA

Το MadWalk 2025 by Τhree Cents επιστρέφει πιο εκρηκτικό από ποτέ και υπόσχεται να μας χαρίσει μια νύχτα γεμάτη μόδα, μουσική και λάμψη για 15η συνεχή χρονιά, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do!

Το μεγαλύτερο fashion & music show της χώρας θα παρουσιάσει, για ακόμη μια χρονιά, το απόλυτο fashion icon, η Βίκυ Καγιά!

Στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents το κοινό θα απολαύσει εντυπωσιακά catwalks από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, αλλά και ανατρεπτικά performances από αγαπημένους καλλιτέχνες που θα αποκαλυφθούν σύντομα.

Το MadWalk 2025 by Three Cents ενώνει φέτος τις δυνάμεις του με το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», στηρίζοντας την αποστολή του με το μήνυμα: «Βάζουμε τη ζωή ψηλά» και το νέο στόχο να φτάσει τους 300.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών. Μια συνεργασία που φέρνει τη μόδα και τη μουσική δίπλα στην ελπίδα για ζωή.

Για ακόμη μια χρονιά, το MadWalk 2025 by Three Cents θα παρουσιάσει τους «Fashion Heroes», τους δικούς του fashion ambassadors, οι οποίοι θα συμμετέχουν στα επιμέρους projects που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του θεσμού και τα οποία θα ανακοινωθούν σύντομα.

Το MEGA έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση και θα παρουσιάσει ένα μοναδικό τηλεοπτικό show σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί!

Δείτε το trailer του

MadWalk 2025 by Three Cents

