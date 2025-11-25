Στην καρδιά του θρυλικού Hôtel Costes, η Augustinus Bader παρουσιάζει έναν νέο χώρο ευεξίας 1.000 τ.μ. ένα καταφύγιο απόλυτης εξατομίκευσης, επιστημονικής καινοτομίας και διακριτικής πολυτέλειας. Εδώ, η ολιστική ευεξία συναντά την κορυφαία τεχνολογία στην περιποίηση του δέρματος, σε έναν χώρο που φέτος σηματοδοτεί και τον εορτασμό των 30 χρόνων του ξενοδοχείου.

Το Hôtel Costes άνοιξε το 1995 στη Rue Saint-Honoré 239, δημιούργημα του Jean-Louis Costes με την σχεδιαστική υπογραφή του Jacques Garcia.

Με την αισθητική της Δεύτερης Αυτοκρατορίας, το ξενοδοχείο κατέκτησε άμεσα μια θέση-σύμβολο στην parisian φιλοξενία. Το 2021, το Costes πέρασε σε μια νέα εποχή: επεκτάθηκε προς τις οδούς Castiglione και Mont-Thabor, ενσαρκώνοντας τη σύγχρονη, ανεπιτήδευτα πολυτελή εκδοχή του παρισινού grand hôtel. Η αρχιτεκτονική και αισθητική αυτή αναγέννηση αποτελεί φόρο τιμής στη στενή, δημιουργική συνεργασία με τον αείμνηστο Christian Liaigre.

Ο Χώρος

Καπνισμένoς δρυς, πλατινένιος τραβερτίνος, μαρμάρινες επιφάνειες και σμαραγδένιο ψηφιδωτό συνθέτουν την υπογραφή του Studio Liaigre: 1.000 τ.μ. διακριτικής πολυτέλειας, φωτισμένα αριστοτεχνικά από τον Arnold Chan (Isometrix). Η μουσική ταυτότητα και η αρωματική υπογραφή είναι, όπως πάντα, αυθεντικές δημιουργίες του Costes.

The Pool Lounge

Το καλά κρυμμένο μυστικό του ξενοδοχείου. Ένας χώρος πραγματικά ασύγκριτος.

Αίθουσες Θεραπειών

Το Augustinus Bader Spa διαθέτει οκτώ ευρύχωρες, υψηλής αισθητικής αίθουσες:

• Αίθουσα προηγμένου διαγνωστικού ελέγχου δέρματος

• Τρεις ατομικές αίθουσες, δύο διπλές (η μία με εσωτερικό χαμάμ)

• Αίθουσα Pilates με Reformer

• Αίθουσα μανικιούρ–πεντικιούρ

Κάτω από θολωτές οροφές και ελαφρύ, επιχρυσωμένο φωτισμό, οι θεραπείες συνοδεύονται από Dolby Atmos, προηγμένα συστήματα αυτοματισμού και μια επιμελημένη μουσική εμπειρία απόλυτης χαλάρωσης.

Τα μανικιούρ και πεντικιούρ υπογράφει η Révérence de Bastien, το brand του Bastien Gonzalez, που ξεκίνησε την πορεία του στο Costes και έκτοτε έχει αποκτήσει παγκόσμια αναγνώριση. Τα χρώματα Kure Bazaar ολοκληρώνουν την εμπειρία με κομψότητα.

Τεχνολογική Καινοτομία

Το Augustinus Bader Spa at Costes είναι το μοναδικό που προσφέρει θεραπεία χεριών με άμεσο αποτέλεσμα, μέσω της τεχνολογίας ραδιοσυχνοτήτων της γερμανικής BEWEI.

Για τρισδιάστατη ανάλυση δέρματος, το spa διαθέτει ειδικό χώρο με το σύστημα EVE Lab, το οποίο πραγματοποιεί 35 μετρήσεις, βελτιστοποιημένες με τεχνητή νοημοσύνη.

Η τεχνολογία Ionix Light, ένας συνδυασμός LED, μικρορεύματος και υπερήχων, εφαρμόζεται σε θεραπείες προσώπου για ορατή τόνωση, ενισχυμένη οξυγόνωση και αύξηση κολλαγόνου και ελαστίνης.

Η θεραπεία “Absolute Glow” αξιοποιεί υψηλή συγκέντρωση βιταμίνης C σε συνδυασμό με μικροδερμοαπόξεση Raja Medical, προσφέροντας φωτεινότητα και εξαιρετική λείανση.

The Augustinus Bader Method

Η Augustinus Bader Method αποτελεί μια ολοκληρωμένη φιλοσοφία περιποίησης προσώπου και σώματος, σχεδιασμένη να ενεργοποιεί τους μηχανισμούς ανάπλασης της επιδερμίδας.

Με βάση την πατενταρισμένη τεχνολογία TFC8®, προηγμένες συσκευές και τεχνικές μάλαξης υψηλής ακρίβειας, η μέθοδος ενεργοποιεί τη fascia, το συνδετικό δίκτυο όπου πραγματοποιούνται ζωτικής σημασίας κυτταρικές ανταλλαγές.

Κάθε συνεδρία ξεκινά με αναλυτική διάγνωση 30 λεπτών και ακολουθεί ένα πλήρως εξατομικευμένο πρωτόκολλο. Οι θεραπείες κυμαίνονται από 30 έως 120 λεπτά, κορυφώνονται δε με τη “Signature AB” – ένα ολιστικό τελετουργικό προσώπου και σώματος που συγκεντρώνει όλες τις τεχνολογίες της Augustinus Bader.

The Augustinus Bader Collection

Οι επισκέπτες μπορούν να συνεχίσουν την εμπειρία τους με εξατομικευμένες προτάσεις από τις εξειδικευμένες facialists και πρόσβαση σε ολόκληρη τη σειρά Augustinus Bader. Πέρα από τα εμβληματικά The Cream και The Rich Cream, διαθέσιμες είναι και οι τελευταίες καινοτομίες όπως το The Elixir και ο Vitamin C Serum.

FACIAL TREATMENTS

CUSTOM CONSULTATION

Επαγγελματική διάγνωση για πλήρως εξατομικευμένη συμβουλευτική. 30′

ESSENTIAL

Αναζωογόνηση, άμεση λάμψη και λείανση των σημαδιών κόπωσης. 60′

LUMINOUS

Βαθιά ενυδάτωση και ανανέωση, με παρατεταμένη φωτεινότητα. 75′

ABSOLUTE GLOW – VITAMIN C

Υψηλής ισχύος έγχυση βιταμίνης C για φωτεινότητα και βελτίωση υφής. 75′

ULTIMATE

Αντιγήρανση, σύσφιξη και ορατή ενίσχυση της ανθεκτικότητας της επιδερμίδας. 90′

EYE RITUAL

Αποσυμφόρηση, λείανση λεπτών γραμμών και άμεση λάμψη στην περιοχή των ματιών.30′

BODY TREATMENTS

RITUAL

Απαλή απολέπιση, στοχευμένο μασάζ και βαθιά ανανέωση του δέρματος. 75′

AB SIGNATURE

Ολοκληρωμένη αναζωογόνηση προσώπου και σώματος με τις τεχνολογίες AB. 120′

YOUTHFUL HANDS TREATMENT

Ραδιοσυχνότητες για απαλή, λεία και φωτεινή όψη στα χέρια. 30′

RÉVÉRENCE DE BASTIEN

Περιποιήσεις χεριών, ποδιών και υπηρεσίες Kure Bazaar, όπως αναγράφονται στο πρωτότυπο.