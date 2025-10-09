Κυκλοφορεί από τη LeBee Publications το πρώτο βιβλίο της Κατερίνας Χατζηγεωργίου, «Ο Λαγός και το Αστέρι» – συγγραφή & εικονογράφηση σε μια τρυφερή ιστορία για την ενσυναίσθηση και την άνευ όρων αγάπη.

Η συγγραφέας και εικονογράφος Κατερίνα Χατζηγεωργίου παρουσιάζει το πρώτο της βιβλίο «Ο Λαγός και το Αστέρι». Το έργο, που φέρει τόσο τη συγγραφή όσο και την εικονογράφηση της δημιουργού, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό εγχείρημα που μιλά για την προσφορά, την κατανόηση και την αξία του μοιράζεσθαι. Πρόκειται για ένα βιβλίο που συνδυάζει τρυφερή αφήγηση με ζωντανή εικονογράφηση, αποτελώντας μια ξεχωριστή πρόταση παιδικής λογοτεχνίας για το 2025.

«Η ευτυχία είναι αληθινή μόνο όταν μοιράζεται.»

Μετά από πολύ κόπο, ένας καταφερτζής λαγός αποκτά το αστεράκι των ονείρων του. Τι θα συμβεί, όμως, όταν συναντήσει μια καμηλοπάρδαλη που έχει χάσει το χρώμα της, έναν προβληματισμένο τυφλοπόντικα και μια χελώνα με σπασμένο καβούκι;

Μέσα από τις σελίδες του, το παραμύθι διδάσκει ότι η αληθινή ευτυχία γεννιέται όταν μοιραζόμαστε.

Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Η Κατερίνα Χατζηγεωργίου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του ΑΠΘ με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή, συνδυάζει την αγάπη της για τη συγγραφή και την εικονογράφηση δημιουργώντας παιδικά βιβλία με ευαισθησία και φαντασία.

Βιογραφικό: https://lebeepublications.gr/syggrafeis/katerina-chatzigeorgiou/