Την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το εστιατόριο Papagalos στη Γλυφάδα προσκαλεί τους ερωτευμένους σε μια βραδιά αφιερωμένη στην αγάπη, τη γαστρονομία και τη μουσική, παρουσιάζοντας ένα ειδικά σχεδιασμένο Valentine’s Day Special Menu, εμπνευσμένο από τις αισθήσεις και τη ρομαντική διάθεση της ημέρας.

Το μενού αποτελεί μια προσεκτικά δομημένη γαστρονομική εμπειρία έξι σταδίων, που ξεκινά με φρυγανισμένο προζυμένιο ψωμί με απαλό ταραμά γαρίδας, συνεχίζεται με βελούδινη σούπα σφυρίδας με σαφράν, ξύσμα λεμονιού και λάδι σχοινόπρασου, ενώ κορυφώνεται με χτένια σε πουρέ παστινάκι, βανίλια Μαδαγασκάρης και μανταρίνι–chili bisque.

Η συνέχεια ανήκει στο ριζότο άγριων μανιταριών με κρέμα πορτσίνι και φρέσκια τρούφα, πριν το κυρίως πιάτο εντυπωσιάσει με wagyu συνοδευόμενο από πουρέ γλυκοπατάτας, ψητά λαχανικά και jus αρωματισμένο με μαντζουράνα. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την «Τελευταία Υπόσχεση»: red velvet tiramisu με βελούδινη κρέμα, κόκκινα φρούτα και διακριτικές νότες κακάο.

Η βραδιά πλαισιώνεται από live μουσική με την Κατερίνα Σκρέκη, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για έναν ρομαντικό εορτασμό γεμάτο συναίσθημα.