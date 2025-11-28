Το Persil, το Νο1 απορρυπαντικό καθημερινής χρήσης για σκούρα και χρωματιστά, που ανανεώνει τα ρούχα για πάντα, γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα με ένα μοναδικό upcycling Pop–Up Store. Με αφορμή την Black Friday και μήνυμα το «Shop like you Care», συνεργάστηκε με τέσσερις ταλαντούχους δημιουργούς – A Shiny Day, Memorabilia Lovers, Danai Smou και IkoArtLab – και μαζί επανασχέδιασαν την κουλτούρα της υπερκατανάλωσης, ενισχύοντας δυναμικά το μήνυμα της βιώσιμης μόδας.

Σε έναν χώρο που συνδύαζε τη δημιουργικότητα με τη συνείδηση, εκπρόσωποι των ΜΜΕ, fashion bloggers και influencers από τον χώρο της μόδας και της ομορφιάς, ανακαλύψαν πώς η μόδα της προσφοράς μπορεί να μεταμορφωθεί σε προσφορά της Μόδας, χωρίς περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος. Στα ειδικά διαμορφωμένα booth των δημιουργών, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δουν στην πράξη τα παλιά τους ρούχα να αποκτούν δεύτερη ζωή μέσω τεχνικών upcycling, μεταποίησης και καλλιτεχνικών παρεμβάσεων. Κάθε δημιουργός έφερε τη δική του αισθητική και προσέγγιση, μεταμορφώνοντας αγαπημένα ρούχα που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, σε κάτι νέο, σύγχρονο και μοναδικό.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Νεφέλη Οικονόμου, Brand Manager Laundry Specialties Henkel Consumer Brands Greece & Cyprus, υπογράμμισε: «Με αφορμή τα 50 χρόνια του Persil στην Ελλάδα, επιλέξαμε, μαζί με τέσσερις ταλαντούχους καλλιτέχνες, να αναδείξουμε τη ανανεωτική δύναμη της φροντίδας και της δημιουργικότητας. Κάθε ρούχο διανύει το δικό του ταξίδι και με τη σωστή φροντίδα μπορεί να κρατήσει για πολύ περισσότερο. Ελπίζουμε η πρωτοβουλία αυτή να αποτελέσει την αρχή για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με λιγότερο fast–fashion και περισσότερη ενσυνείδητη μόδα στην καθημερινότητά μας».

Για μισό αιώνα, το Persil αλλάζει τα δεδομένα στην περιποίηση των ρούχων και συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των καταναλωτών για την υιοθέτηση μιας πιο υπεύθυνης καταναλωτικής στάσης απέναντι στη μόδα. Έχει γίνει σταθερός σύμμαχός στη φροντίδα και την ανανέωση των σκούρων και χρωματιστών ρούχων, διατηρώντας τα περισσότερο και κάνοντάς τα να μοιάζουν πάντα σαν καινούργια. Μέσω του κινήματος #RethinkFashion αναδεικνύει και τονίζει την σημασία του slow fashion και ενθαρρύνει το κοινό να επενδύει λιγότερο στην αγορά νέων ρούχων και περισσότερο στη σωστή φροντίδα όσων ήδη έχει.

Γίνετε και εσείς μέρος του κινήματος #RethinkFashion και ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις μέσα από την ιστοσελίδα, το Instagram και Facebook account του Persil!

Καινούργιο; Όχι, έχει πλυθεί με Persil!