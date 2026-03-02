Aπο 2 έως 8 Μαρτίου

Μουσική, Θέατρο, Αυτοσχεδιασμός & Σεμινάρια Χορού

Το THEATRE OF THE NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, ζωντανεύει και αυτή την εβδομάδα τη σκηνή με μουσική, θέατρο και σεμινάρια χορού, παρουσιάζοντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που συνδυάζει τον αυτοσχεδιασμό, την παράδοση και τη σύγχρονη σύνθεση.

Από την Πέμπτη 5 Μαρτίου έως την Κυριακή 8 Μαρτίου, η σκηνή γεμίζει ήχους και ιστορίες: το πολυμελές σχήμα Superbacana φέρνει βραζιλιάνικο groove, το Gilad Atzmon Quartet τιμά τη Nina Simone μέσα από μια σύγχρονη jazz ματιά, οι Encardia μεταμορφώνουν τη «Σονάτα του Σεληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου σε μια καθηλωτική μουσικοθεατρική εμπειρία και οι Cantistoria μας οδηγούν σε ένα αφηγηματικό μουσικό ταξίδι, οπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη μουσική.

«Η Τελευταία Μαγνητοταινία του Κραπ» του Samuel Beckett

Κάθε Δευτέρα στις 20:30 & & Παρασκευή 6 Μαρτίου, 21:00 (εξτρά παράσταση)

Το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας παρουσιάζει το εμβληματικό μονόπρακτο του Samuel Beckett, ένα από τα πιο βαθιά και συγκινητικά έργα του σύγχρονου θεάτρου, σε σκηνοθεσία της Έλβιρας Πουλιανού και με τον Αμερικανό ηθοποιό David Gilliam στον ρόλο του Κραπ. Η παράσταση παρουσιάζεται στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους και φωτίζει τη μοναχική μορφή ενός ηλικιωμένου άνδρα που συνομιλεί με το παρελθόν του, ξεδιπλώνοντας μνήμες, χαμένες ευκαιρίες και ανεκπλήρωτες επιθυμίες μέσα από μια σπαρακτική αναμέτρηση με τον χρόνο και τον ίδιο του τον εαυτό.

Ταυτότητα Παράστασης

Σκηνοθεσία: Ελβίρα Πουλιανού

Ερμηνεία: David Gilliam

Τιμές Εισιτηρίων: Κανονικό: 15€ Ι https://www.more.com/gr–el/tickets/theater/krapps–last–tape–by–samuel–beckett/

Φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ: 12€ Ηθοποιοί/Μαθητές δραματικών σχολών: 10€

Προσφορά: 20 εισιτήρια διαθέσιμα στο ταμείο με 5€. Απαραίτητη η προσέλευση μία ώρα πριν την έναρξη της παράσταση

Πέμπτη 5 Μαρτίου, 21:00 I Superbacana – Βραζιλιάνικο groove

Μετά από 10 χρόνια απουσίας, οι Superbacana, το πολυμελές γκρουπ υπό τον Jef Maarawi επιστρέφει στη σκηνή με καυτό βραζιλιάνικο groove, Samba–Rock, Soul, Funk και Samba Reggae, Το κοινό καλείται να φορέσει τα καλά του παπούτσια και να ετοιμαστεί για μια βραδιά γεμάτη ενέργεια και χορευτικό παλμό.

Άγγελος Αγγελίδης – κιθάρα, φωνητικά

Βασίλης Βλαχάκος – κιθάρα, φωνητικά

Demian Gomez – τύμπανα, φωνητικά

Mampre Kasardjian – μπάσο

Jef Maarawi – φωνητικά

Εισιτήρια: 10€ Ι Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/superbacana/

Σάββατο 7 Μαρτίου, 18:00 I Encardia – «Η Σονάτα του Σεληνόφωτος» (Γιάννης Ρίτσος)

Η επιτυχημένη παράσταση αποτελεί μια μουσικοθεατρική απόδοση της «Σονάτας του Σεληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου, όπου ποίηση και μουσική ενώνονται σε μια καθηλωτική σκηνική εμπειρία. Οι στίχοι του Ρίτσου συνυπάρχουν αρμονικά με τη σύγχρονη μουσική γλώσσα, αποτυπώνοντας τη βαθιά μεσογειακή ψυχή των Encardia.

Βαγγέλης Παπαγεωργίου – ακορντεόν, φυσαρμόνικα, τραγούδι

Μιχάλης Κονταξάκης – κιθάρα, τραγούδι

Ναταλία Κωτσάνη – τραγούδι, κρουστά

Δημήτρης Τσεκούρας / Γιώργος Ντάνης – κοντραμπάσο (εκ περιτροπής)

Κώστας Κωνσταντάτος – τραγούδι, μαντολίνο, κρουστά

Γυναίκα με τα μαύρα: Άννα Θεοδωρίδου

Μουσική: Μιχάλης Κονταξάκης

Σκηνοθετική επιμέλεια: Παντελής Δεντάκης

Εισιτήρια: 15€ Ι Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/encardia-ei-sonata-tou-selinofotos-giannis-ritsos/

Σάββατο 7 Μαρτίου, 21:30 I Αφιέρωμα στη Nina Simone – Gilad Atzmon Quartet

Ένα αφιέρωμα στην εμβληματική φωνή της Nina Simone, με τη μαγευτική ερμηνεία της Tali Atzmon και το καταξιωμένο κουαρτέτο του σαξοφωνίστα και συνθέτη Gilad Atzmon. Με μια φρέσκια jazz προσέγγιση, το πρόγραμμα αναδεικνύει τόσο τα κλασικά όσο και τα λιγότερο γνωστά τραγούδια της Simone, προσφέροντας μια μοναδική μουσική εμπειρία..

Tali Atzmon – φωνή

Δημήτρης Βερδίνογλου – πιάνο

Gilad Atzmon – σαξόφωνο & χαρμονίκα

Γιώργος Πανταζόπουλος – κοντραμπάσο

Παναγιώτης Θέμας – τύμπανα

Εισιτήρια: 15€ I Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/a-tribute-to-nina-simone-by-gilad-atzmon-quartet/

Κυριακή 8 Μαρτίου, 20:30 I Cantistoria

Οι Cantistoria παρουσιάζουν ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι με ήχους και ιστορίες από τη Δύση και την Ανατολή, συνδυάζοντας τραγούδι, μουσική και αφήγηση. Η παράσταση αναδεικνύει την παράδοση των τραγουδιστών ιστοριών και ταξιδεύει το κοινό από τη μεσαιωνική και αναγεννησιακή Ευρώπη, στα blues και τις folk μπαλάντες της Αμερικής.

Σοφία Ραφτούλη – ακορντεόν, τραγούδι

Κωνσταντίνος Γιωτσόπουλος – κιθάρα, αφήγηση

Αλέξανδρος Κακαρούμπας – τσέλο, τραγούδι

Γιώργος Παπαγεωργίου – μαντολίνο

Γιώργος Μπαράκος – κρουστά

Χορευτικό ντουέτο Ballo del Mare: Κωνσταντίνα Καλκάνη, Γιάννα Χαμαλέλη

Εισιτήρια: 12€ I https://www.more.com/gr–el/tickets/music/cantistoria/

Κυριακή 8 Μαρτίου: 12:00 – 14:00 I Ready to Dance? – Σεμινάριο Παραδοσιακών Χορών Δυτικής Ευρώπης: Πορτογαλία & Γαλλία

Ενα βιωματικό ταξίδι στην Πορτογαλία και τη Γαλλία μέσα από παραδοσιακούς χορούς όπως Repasseado, Danse de l’Ours και Tordion. Μαθητές και λάτρεις των χορών θα γνωρίσουν βασικά βήματα, ρυθμούς και τεχνικές, με τη ζωντανή συνοδεία των Cantistoria, ενώ η διδασκαλία θα συνδυάζει ιστορικό πλαίσιο, έκφραση και συλλογική κίνηση. (Ανοιχτό σε όλα τα επίπεδα.)

Διδασκαλία: Κωνσταντίνα Καλκάνη, Ιωάννα Χαμαλέλη

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30

Τιμή: 16€ | Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/seminar/ready-to-dance-seminaria-xorou/

Κρατήσεις: 693 807 4847

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram