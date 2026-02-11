Την Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε το opening party του νέου καταστήματος Protein Garden στη Νέα Σμύρνη, με μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό δημιουργώντας από νωρίς μια ζωντανή και γιορτινή ατμόσφαιρα στη γειτονιά. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το κατάστημα στην οδό Ομήρου 40, περιμένοντας τη σειρά του για να φτιάξει το δικό του protein bowl.

Το ενδιαφέρον κορυφώθηκε, καθώς οι πρώτοι 100 επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν δωρεάν τις signature επιλογές του Protein Garden, επιλέγοντας ανάμεσα σε ποιοτικά grains, φρέσκες σαλάτες, premium πρωτεΐνες και απολαυστικά toppings & dressings. Το αποτέλεσμα ήταν ένα opening που ανέδειξε τη φιλοσοφία του brand: ισορροπημένο φαγητό με έμφαση στη γεύση και την ποιότητα.

Ο ρυθμός της βραδιάς δόθηκε από ένα live DJ set έξω από το κατάστημα, που μετέτρεψε τα εγκαίνια σε ένα μεγάλο street party. Content creators από το Instagram και το TikTok έδωσαν επίσης το «παρών», καταγράφοντας στιγμές και μοιράζοντας την εμπειρία τους σε πραγματικό χρόνο μέσα από stories και TikTok videos, μεταφέροντας το vibe της βραδιάς στο online κοινό τους. Ξεχωριστή πινελιά αποτέλεσε το tote bag booth, όπου οι καλεσμένοι μπορούσαν να διαλέξουν και να παραλάβουν τη δική τους υφασμάτινη τσάντα, δημιουργώντας ενθουσιασμό και προσθέτοντας ένα fun, αναμνηστικό στοιχείο στη συνολική εμπειρία.

Το νέο κατάστημα της Νέας Σμύρνης ακολουθεί τη minimal αισθητική που χαρακτηρίζει το Protein Garden, ενώ η διαδικασία επιλογής του γεύματος είναι ιδιαίτερα απλή και διασκεδαστική. Ο κάθε επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το γεύμα/bowl που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του, επιλέγοντας τη βάση του ανάμεσα σε grains και φρέσκες σαλάτες, όπως ρύζι με ρεβύθια, basmati, καστανό ρύζι, power greens mix, fresh harvest και πολλές ακόμη επιλογές. Στη συνέχεια, διαλέγει από μια πλούσια ποικιλία πρωτεϊνών, όπως μοσχαρίσιο κρέας, harissa honey chicken, αρνίσια κεφτεδάκια, σολομό τεριγιάκι κ.α., και ολοκληρώνει το bowl του με απολαυστικά spreads και toppings.

Με το άνοιγμα του καταστήματος στη Νέα Σμύρνη, το Protein Garden συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή του πορεία στην Αττική. Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη ημέρα λειτουργίας του νέου καταστήματος στην Πανόρμου, ενώ το brand επεκτείνεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με τρία νέα καταστήματα σε Πειραιά, Γλυφάδα και στην οδό Πατησίων.

Το όραμα του Protein Garden παραμένει ξεκάθαρο: να καθιερωθεί ως ο απόλυτος προορισμός για νόστιμο, υγιεινό και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα.