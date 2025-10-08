Για πρώτη φορά στην 20ετή ιστορία του, το παγκοσμίου φήμης RacingThePlanet, η κορυφαία σειρά πολυήμερων αγώνων υπεραντοχής, διοργανώθηκε στην Ελλάδα. Ο αγώνας «RacingThePlanet: Greece 2025» διεξήχθει την περίοδο 27/9-04/10, συγκεντρώνοντας 200 αθλητές και 65 εθελοντές/διοργανωτές από 52 χώρες του κόσμου σε μία μοναδική πρόκληση: έναν αγώνα 250χλμ. σε 6 ημέρες, μέσα από τα επιβλητικά βουνά της Πελοποννήσου.

Η σειρά αγώνων RacingThePlanet έχει καταξιωθεί διεθνώς ως μια από τις πιο απαιτητικές και σπουδαίες προκλήσεις υπεραντοχής παγκοσμίως, φιλοξενώντας διοργανώσεις σε ορισμένα από τα πιο απομακρυσμένα και ακραία σημεία της Γης – από την έρημο Γκόμπι, την Ατακάμα και την Παταγονία, έως τη Σαχάρα, την Ανταρκτική και τη Ναμίμπια. Κάθε αγώνας συνδυάζει σωματική υπέρβαση με πνεύμα εξερεύνησης, προσελκύοντας κορυφαίους δρομείς, φιλόδοξους adventurers και λάτρεις της φύσης.

Η Ελλάδα εντάσσεται πλέον σε αυτή τη λίστα ξεχωριστών προορισμών, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια διαδρομή που συνδυάζει την άγρια ομορφιά του Πελοποννησιακού τοπίου με την ιστορική και πολιτιστική του κληρονομιά. Οι 200+ δρομείς διέσχισαν ορεινά -και όχι μόνο- μονοπάτια από την Καρδαμύλη έως και την Ερμιόνη Αργολίδας, αρχαίες διαδρομές και παραδοσιακά χωριά, δοκιμάζοντας τα όριά τους και ανακαλύπτοντας παράλληλα την αυθεντική ταυτότητα της χώρας.

Η πραγματοποίηση του RacingThePlanet: Greece 2025 είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με την εταιρία ευΖΗΝ feelόsophy ΑΕ, έναν από τους σημαντικότερους διοργανωτές εταιρικών, ιδιωτικών και αθλητικών γεγονότων στην Ελλάδα, που συνέβαλε καθοριστικά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του αγώνα. Η εμπειρία της εταιρείας εγγυάται διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και οργάνωσης, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη μοναδικότητα της Ελλάδας ως προορισμού μοναδικών εμπειριών, υπαίθριου αθλητισμού και περιπέτειας.

«Η απόφαση της διοίκησης του RacingThePlanet να διοργανώσει έναν από τους αγώνες του στην Ελλάδα αποτελεί τεράστια τιμή και επιβεβαιώνει τον ρόλο της χώρας μας ως διοργανώτριας κορυφαίων αθλητικών γεγονότων παγκόσμιας εμβέλειας,» δήλωσε ο Θανάσης Παπαδημητρίου, Ιδρυτής & Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ευΖΗΝ feelόsophy ΑΕ, επίσημου δικαιοδόχου στην Ελλάδα κορυφαίων brands όπως IRONMAN® 70.3®, L’Etape Tour de France, UTMB και B2Run και διοργανωτή σημαντικών δράσεων φιλοξενίας. «Η διοργάνωση αυτή βάζει την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των αγώνων περιπέτειας, αναδεικνύοντας την Πελοπόννησο ως έναν μοναδικό προορισμό για αθλητές και ταξιδιώτες.»

Η διοργάνωση έχει ήδη προσελκύσει διεθνή προβολή και συμμετοχή από αθλητές απ’ όλο τον κόσμο, ενισχύοντας την εικόνα της Ελλάδας ως κέντρου αθλητικού τουρισμού και βιώσιμων υπαίθριων εμπειριών. Σε αυτό βοήθησε σημαντικά η υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε με ενδιαφέρον τη νέα αυτή διοργάνωση αθλητικού τουρισμού. Τόσο ο ΕΟΤ όσο και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με την επιρροή τους και πρόσβαση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση βοήθησαν στην εξασφάλιση των απαραίτητων χώρων και υποδομών που χρειάστηκαν.