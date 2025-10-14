GORILLAZ | Πλατεία Νερού, Πέμπτη 25 Ιουνίου

DAVID BYRNE | Ξέφωτο ΚΠΙΣΝ, Κυριακή 21 Ιουνίου

Το Release Athens Festival και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους προσφέροντας στο ελληνικό κοινό δύο καινοτόμα και επιδραστικά ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής, που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ήχο και την αισθητική των τελευταίων δεκαετιών. Η επιτυχημένη συνεργασία από το 2023, συνεχίζεται δυναμικά και το 2026 [χρονιά-ορόσημο για τα 10 χρόνια ζωής του Release Athens Festival και τα 30 χρόνια δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)] και υπόσχεται 2 ημέρες γεμάτες μουσικό υπερθέαμα.

Την Κυριακή 21 Ιουνίου, ο σπουδαίος David Byrne εμφανίζεται στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με ένα εντυπωσιακό show, στο πλαίσιο της Who Is the Sky tour που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, γεμάτο με τα θρυλικά τραγούδια των Talking Heads και της σόλο διαδρομής του. Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, οι Gorillaz, το πρωτοποριακό project του Damon Albarn, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για να μας προσφέρουν μια εκρηκτική οπτικοακουστική εμπειρία, στην Πλατεία Νερού.

Περισσότερα ονόματα και για τις δύο ημέρες θα ανακοινωθούν σύντομα!

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) συνεργάζεται με το Release Athens, με αφορμή τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του, φέρνοντας τον πολιτισμό και τη μουσική πιο κοντά σε όλους. Με τη συνεισφορά του ΙΣΝ οι τιμές των εισιτηρίων προσφέρονται 40-50% χαμηλότερα απ’ ό,τι συνηθίζεται σε αντίστοιχες διοργανώσεις.