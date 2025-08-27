Το River Fest επιστρέφει αυτό το Σεπτέμβριο στο River West και μεταμορφώνει την επιστροφή στα θρανία σε ένα πολύχρωμο, παιδικό φεστιβάλ!

Το River Fest επιστρέφει αυτό το Σεπτέμβριο στο River West και μεταμορφώνει την επιστροφή στα θρανία σε ένα πολύχρωμο, παιδικό φεστιβάλ!

Φέτος τον Σεπτέμβριο ένα ξεχωριστό παιδικό φεστιβάλ δημιουργίας και ψυχαγωγίας έρχεται στο ανοιχτό αμφιθέατρο του εμπορικού κέντρου και μεταμορφώνει τον χώρο σε έναν πολύχρωμο, ζωντανό κόσμο γεμάτο ενέργεια!

Σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό με μεγάλες σκηνές, ανεβαστική μουσική με live DJ Set, διαδραστικά δρώμενα και live acts, τα παιδιά θα απολαύσουν ένα παράλληλο πρόγραμμα δωρεάν δράσεων που εξελίσσεται ταυτόχρονα, προσφέροντας μια μοναδική φεστιβαλική εμπειρία γεμάτη παιχνίδι, φαντασία και χαμόγελα.

Στο αμφιθέατρο του River West Open, οι μικροί μας επισκέπτες θα εξερευνήσουν τη Magic Academy με ταχύρρυθμα μαθήματα και εντυπωσιακά tricks, θα συμμετέχουν στο Puppetland, ένα διαδραστικό κουκλοθέατρο με μεγάλες φιγούρες, και θα μεταμορφωθούν στους αγαπημένους τους ήρωες και πριγκίπισσες με φανταστικό face painting.

Παράλληλα, στο Επίπεδο 1 του River West θα πραγματοποιείται ένα δημιουργικό back to school εργαστήρι με περιβαλλοντικό χαρακτήρα από την Fabric Republic στο οποίο τα παιδιά θα μπορούν να φτιάξουν τις κασετίνες τους από ανακυκλωμένα υφάσματα.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται: 4-5-6 & 11-12-13 Σεπτεμβρίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο River West Open (River Fest):

Πέμπτη & Παρασκευή: 17:00–21:00

Σάββατο: 11:00–15:00

Το δημιουργικό εργαστήρι με τη Fabric Republic θα πραγματοποιηθεί στις 11-12-13 Σεπτεμβρίου στο Επίπεδο 1

Πέμπτη & Παρασκευή: 17:00–20:00

Σάββατο: 12:00–19:00

Συνδυάστε τις απαραίτητες back to school αγορές από τα αγαπημένα σας brands στην μεγαλύτερη ποικιλία, με την πιο fun ατμόσφαιρα για όλη την οικογένεια αλλά και νόστιμες εκπλήξεις από τη ΜΕΒΓΑΛ και ζήστε την πιο φεστιβαλική “επιστροφή στην πόλη” στο μοναδικό River Fest του River West!