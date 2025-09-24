Το Sora Athens Sky Bar άνοιξε τις πόρτες του στη Γλυφάδα με ένα λαμπερό opening party!

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα απέκτησε το νέο της σημείο αναφοράς. Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, το ολοκαίνουριο Sora Athens Sky Bar έκανε την πρεμιέρα του, υποδέχοντας ανθρώπους των media και influencers με ένα εντυπωσιακό opening event στο rooftop του Ace Hotel Athens στη Γλυφάδα.

Οι καλεσμένοι απόλαυσαν signature cocktails και γευστικό sushi με φόντο την πανοραμική θέα στη θάλασσα, σε μια ατμόσφαιρα που συνδύασε κοσμοπολίτικο αέρα και αθηναϊκή φινέτσα.

Την υπογραφή στη μουσική της βραδιάς έβαλε ο διεθνώς αναγνωρισμένος DJ Alexandros Christopoulos, special guest. Με το εκλεκτό του set, οδήγησε το κοινό σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια και μουσικά vibes, σηματοδοτώντας με τον καλύτερο τρόπο την έναρξη λειτουργίας του Sora Athens.

Με θέα που κόβει την ανάσα, αυθεντική φιλοξενία και μοναδική αισθητική, το Sora Athens Sky Bar ήρθε για να γίνει το νέο hot spot της πόλης.

Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν προσωπικότητες, δημοσιογράφοι και social influencers. Μεταξύ τους παρευρέθηκαν οι: Έντουαρτ Στεργίου,Χρυσιάννα Ανδριοπούλου,Υβόννη Ντόστα,Νίκη Θωμοπούλου,Darya Osho,Αντώνης Κισκήρας,Τόνια Κούμπα,Μαρίλια Μητρούση, Μαριτίνα Χαλβατζή,Πηνελόπη Καλέντη,Δημήτρης Μπασλάρης, Μαρία Τσουκαλά,Δανάη Ακριβιάδου,Τίτος Κούνδουρος κ.α.