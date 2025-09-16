Με τα 3 μεγάλα βραβεία Emmy της βραδιάς έφυγε το THE PITT, η νέα παραγωγή του ΗΒΟ ΜΑΧ, που προβάλλεται αποκλειστικά στο Vodafone TV. To The Pitt κέρδισε στις κατηγορίες της καλύτερης Δραματικής Σειράς, του Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Νόα Γουάιλ και του Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Καθρίν Λα Νάσα.

Η σειρά που ακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τα γεγονότα γιατρών, νοσηλευτών και του προσωπικού του νοσοκομείου του Πίτσμπεργκ, τις προκλήσεις, τις αντιφάσεις και τις ιστορίες τους, και συζητήθηκε για την ρεαλιστική του απεικόνιση στα 15 πρώτα του επεισόδια, ανανέωσε ήδη για δεύτερο κύκλο.

Επιπλέον, ο συγκινητικός Τζεφ Χίλερ παρέλαβε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον τρίτο κύκλο του γλυκόπικρου SOMEBODY, SOMEWHERE. Η ιστορία της Σαμ, που προσπαθεί να επιβιώσει στην επαρχιακή πόλη που επιστρέφει, παραμένει από τις πιο στιβαρές προσθήκες στον κατάλογο του ΗΒΟ ΜΑΧ, που ολοκλήρωσε την ιστορία της τον περασμένο Νοέμβρη.

Τέλος, η Κριστίν Μιλιότι βγήκε νικήτρια στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου για Μίνι σειρά για την συγκλονιστική της εμφάνιση στο THE PENGUIN, την σειρά που διαβάζει τον μύθο του ΒΑΤΜΑΝ από την αρχή, και είναι στ’ αλήθεια ο φετινός μεγάλος νικητής των Emmy, καθώς έφυγε συνολικά με 8 βραβεία, αποσπώντας και 7 τεχνικά (μουσικής, ήχου, μακιγιάζ, οπτικών εφέ, κομμώσεων).

Oι τρεις βραβευμένες με Emmy τηλεοπτικές παραγωγές του ΗΒΟ ΜΑΧ προβάλλονται αποκλειστικά στο Vodafone TV, το «σπίτι του ΗΒΟ ΜΑΧ στην Ελλάδα».