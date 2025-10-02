Η νέα καμπάνια της Triumph έρχεται με άκρως στιλιστική διάθεση και ταυτότητα, να αναδείξει ένα ξεχωριστό μήνυμα: “Your Styles. Your Rules.”

Με πρωταγωνίστρια την ambassador της Triumph, Δούκισσα Νομικού, η καμπάνια τονίζει ότι το style και η προσωπική έκφραση μέσα από το ντύσιμο, δεν χρειάζεται να υπακούουν σε κανόνες. Αντίθετα, κάθε γυναίκα έχει τη δύναμη να δημιουργήσει τους δικούς της.

Η Triumph έρχεται να ξαναγράψει τους κανόνες, ή ακόμα καλύτερα να μας εμπνεύσει να γράψουμε τους δικούς μας, γιορτάζοντας την ελευθερία της προσωπικής έκφρασης μέσα από το στυλ. Άλλοτε glam, άλλοτε ανεπιτήδευτο, κάποιες φορές επίσημο και άλλες χαλαρό, το στυλ δεν είναι ποτέ μονοδιάστατο. Τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Είναι η αντανάκλαση της διάθεσης και της προσωπικότητας κάθε γυναίκας. Με τα σωστά εσώρουχα, αξεσουάρ και ρούχα, κάθε γυναίκα μπορεί να δημιουργήσει τους δικούς της στυλιστικούς κανόνες.

Το στυλ δεν έχει «σωστό» και «λάθος» και άρα δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος να είναι μια γυναίκα κομψή. Με τα σωστά εσώρουχα, αξεσουάρ και ρούχα, μπορεί να εκφράσει τη δική της μοναδική προσωπικότητα.

Στην καρδιά της καμπάνιας, η Δούκισσα Νομικού ποζάρει με δύο σουτιέν από σειρές της νέας σεζόν – Comfort Glam WHU και That Night in Vegas WHU – σε έναν διπλό ρόλο, παρουσιάζοντας δύο διαφορετικές εκδοχές ντυσίματος για το καθένα. Από το επίσημο μέχρι το casual, η καμπάνια ταξιδεύει στην πόλη – σε μετρό, λεωφορεία και καταστήματα Triumph, μεταφέροντας το μήνυμα: Your Styles. Your Rules.

Η συλλογή AW25 ήρθε για να εμπνεύσει κάθε γυναίκα να νιώθει και να δείχνει υπέροχα, χωρίς συμβιβασμούς ανάμεσα σε άνεση και κομψότητα. Είναι η στιγμή να αφήσει τη δημιουργικότητά της ελεύθερη, να εκφράσει το προσωπικό της στυλ για κάθε διάθεση και περίσταση της ημέρας, με τα εσώρουχα της Triumph αποτελούν το ιδανικό “καμβά” για κάθε outfit.

Η Τriumph είναι εδώ. Εσύ; Είσαι έτοιμη να ακολουθήσεις τους δικούς σου κανόνες;