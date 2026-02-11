Την περίοδο του Αγίου Βαλεντίνου, η Αθήνα προσφέρεται για μια σύντομη, city απόδραση. Με πιο χαλαρούς ρυθμούς αλλά πάντα ζωντανή, αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για ζευγάρια που θέλουν να την απολαύσουν μαζί.

Σε αυτό το σκηνικό, το The Social Athens Hotel, a member of Radisson Individuals παρουσιάζει μια ξεχωριστή πρόταση διαμονής για την περίοδο του Αγίου Βαλεντίνου, προσκαλώντας τα ζευγάρια να ζήσουν την πόλη από την πιο “social” και ερωτική της πλευρά. Για όσους επιλέξουν το ειδικό πακέτο διαμονής, προσφέρεται ένα romantic experience πακέτο που περιλαμβάνει ρομαντικό set-up στο δωμάτιο, prosecco και σοκολατάκια, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για μια ξεχωριστή εμπειρία αφιερωμένη στη στιγμή.

Στην καρδιά της Αθήνας, επί της οδού Βουκουρεστίου 30 – ενός από τους πιο γνωστούς και κομψούς δρόμους του Κολωνακίου – το The Social Athens Hotel γίνεται το ιδανικό ορμητήριο για ζευγάρια που θέλουν να συνδυάσουν ρομαντική διαμονή με urban εμπειρίες. Η προνομιακή του τοποθεσία επιτρέπει εύκολη πρόσβαση σε αγαπημένα εστιατόρια για βραδινές εξόδους, χαλαρά cocktails σε wine bars, βόλτες ανάμεσα σε boutiques και concept stores, με τις περισσότερες επιλογές να βρίσκονται σε απόσταση περιπάτου.

Παράλληλα, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τη γαστρονομική εμπειρία του γνωστού IT Restaurant, που στεγάζεται στο ισόγειο του ξενοδοχείου, με δυνατότητα παραγγελίας απευθείας στο δωμάτιο, προσφέροντας επιπλέον άνεση κατά την διαμονή.

Την εμπειρία συμπληρώνει η θέα προς τον Λυκαβηττό, προσφέροντας ένα επιπλέον στοιχείο χαλάρωσης και αθηναϊκής ατμόσφαιρας, που αναδεικνύει τη μοναδικότητα της τοποθεσίας και προσθέτει μια ξεχωριστή νότα στη διαμονή.

Η ειδική προσφορά για τον Άγιο Βαλεντίνο (διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα) έχει σχεδιαστεί για να δώσει έμφαση στη στιγμή και όχι στο πρόγραμμα. Άνετη και στιλάτη διαμονή, λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και μια αίσθηση “home away from home” που επιτρέπει στο ζευγάρι να απολαύσει την πόλη με τον δικό του ρυθμό. Μια απόδραση στην πόλη γίνεται πιο ξεχωριστή όταν ξεκινά από το σωστό σημείο.

Με μοντέρνο design, ανεπιτήδευτη φιλοξενία και έντονο city χαρακτήρα, το The Social Athens Hotel απευθύνεται σε όσους βλέπουν το ταξίδι ως εμπειρία και την αγάπη ως αφορμή για εξερεύνηση. Είτε πρόκειται για ένα Valentine’s weekend, είτε για μια αυθόρμητη απόδραση στο κέντρο της πόλης, το ξενοδοχείο προσφέρει το ιδανικό background για στιγμές που αξίζει να θυμάσαι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά του Αγίου Βαλεντίνου και διαθεσιμότητα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας στο [email protected]