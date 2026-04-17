Ο δεξιοτέχνης των κρουστών Βαγγέλης Καρίπης συμπράττει με τον Γιώργο Κοντογιάννη (λύρα, κρουστά) και την Κατερίνα Ζήση (κανονάκι), δημιουργώντας ένα τρίο που εστιάζει στη ζωντανή δημιουργία και τον μουσικό διάλογο. Μια συνάντηση με ήχους που γεφυρώνουν παραδόσεις και σύγχρονες μουσικές αναζητήσεις φιλοξενεί το Theatre of the NO, την Πέμπτη 23 Απριλίου, στις 21:00.

Με σταθερή παρουσία στην ελληνική και διεθνή σκηνή, ο Καρίπης έχει διακριθεί για την ικανότητά του να επαναπροσδιορίζει τον ρόλο των κρουστών, φέρνοντας σε δημιουργική συνύπαρξη διαφορετικά μουσικά ιδιώματα. Στη συγκεκριμένη εμφάνιση, η συνάντηση με δύο εξαιρετικούς μουσικούς διευρύνει αυτό το πεδίο, φωτίζοντας τις κοινές καταβολές αλλά και τις ιδιαίτερες αποχρώσεις της μουσικής παράδοσης της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται με άξονα τον αυτοσχεδιασμό, χωρίς να λείπουν οι διασκευές από την ελληνική και ευρύτερη ανατολική μουσική. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι τρεις μουσικοί συνθέτουν ένα πολυεπίπεδο ηχητικό τοπίο, όπου ο ρυθμός και η μελωδία εναλλάσσονται και αλληλοσυμπληρώνονται με φυσικότητα.

Βαγγέλης Καρίπης– κρουστά

Γιώργος Κοντογιάννης – λύρα, κρουστά

Κατερίνα Ζήση – κανονάκι

Πέμπτη 23 Απριλίου, στις 21:00

Tιμή Εισιτηρίου: 12€

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/baggelis-karipis-trio-giorgos-kontogiannis/

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

