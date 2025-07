Κάθε χειρονομία μετατρέπεται σε μια στιγμή ευεξίας. Κάθε formula αγγίζει τις αισθήσεις και αναζωογονεί το πνεύμα. Η ιστορία της Tatcha ξεκινά με την ίδια την ιδρύτρια. Μετά από μια δεκαετία στον κόσμο των πολυεθνικών και αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα στο δέρμα της, η Vicky Tsai πήρε τη γενναία απόφαση να αλλάξει ζωή. Το 2009 άφησε τα πάντα πίσω της και ταξίδεψε στην Ιαπωνία — και πιο συγκεκριμένα στο Κιότο — όπου γνώρισε από κοντά την τέχνη της περιποίησης της επιδερμίδας.

Η φιλοσοφία της από τότε συνοψίζεται σε μια φράση: «Διαλέγω την ευτυχία». Εμπνευσμένη από τον Ζεν βουδισμό και τις παραδοσιακές τελετουργίες των γκεϊσών, ανέπτυξε μια ολιστική, αισθητηριακή και βαθιά ανθρώπινη προσέγγιση στην ομορφιά, που ξεπερνά το επιφανειακό και επικεντρώνεται στην αρμονία σώματος και πνεύματος. Στην καρδιά κάθε προϊόντος της Tatcha βρίσκεται ένας ισορροπημένος συνδυασμός από ιαπωνικά βοτανικά συστατικά και κλινικά αναγνωρισμένα ενεργά στοιχεία, τα οποία αναπτύσσονται στο Tatcha Institute στο Τόκιο.

Το signature συστατικό της μάρκας είναι το Hadasei-3™ – ένα αποκλειστικό σύμπλεγμα από fermented ρύζι, πράσινο τσάι και φύκια – εμπνευσμένο από τη θρεπτική και πλούσια διατροφή της Ιαπωνίας, που θεωρείται μία από τις πιο υγιεινές στον κόσμο.

Το αποτέλεσμα; Συνθέσεις εξαιρετικής αποτελεσματικότητας που θρέφουν, καταπραΰνουν και φροντίζουν την επιδερμίδα σε βάθος, ενώ παράλληλα ενεργοποιούν τις αισθήσεις. Για την Tatcha, η περιποίηση δεν είναι απλώς μια beauty routine. Είναι μια τελετουργία επανασύνδεσης με τον εαυτό σου. Κάθε προϊόν, κάθε άρωμα, κάθε υφή είναι σχεδιασμένα για να καταπραΰνουν τόσο την επιδερμίδα όσο και το πνεύμα. Από τη στιγμή που η Vicky Tsai γνώρισε τον Ζεν μοναχό Toryo Ito – σημερινό Director of Mindfulness της Tatcha – η μάρκα έχει ενσωματώσει τη διαλογιστική αισθητηριακή εμπειρία ως αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της.

Η Tatcha δεν υπόσχεται απλώς όμορφη επιδερμίδα. Προσκαλεί σε μια ολιστική εμπειρία αυτοφροντίδας, που αγκαλιάζει το σώμα, τον νου και τις αισθήσεις.

THE DEWY SKIN CREAM – DAY CREAM

Προσφέροντας αποτελεσματική ενυδάτωση, αυτή η κρέμα διατίθεται σε δύο εκδοχές – με τη μία να είναι refill, για πιο βιώσιμη επιλογή! Χάρη στο υαλουρονικό οξύ, λειαίνει τις ρυτίδες, «κλειδώνει» την υγρασία και προστατεύει την επιδερμίδα από εξωτερικές επιθέσεις, αφήνοντάς την απαλή, ελαστική και άνετη. Περιέχει επίσης το Hadasei-3™ food concentrate, που δρα σε απόλυτη αρμονία με το δέρμα, προσφέροντας μια επιδερμίδα πιο φρέσκια, φωτεινή και λαμπερή από ποτέ.

THE WATER CREAM – DAY CREAM

Σχεδιασμένο για μικτές έως λιπαρές επιδερμίδες, ενυδατώνει σε βάθος ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την υφή της επιδερμίδας, χάρη σε ένα εξομαλυντικό δραστικό συστατικό (φυσική εναλλακτική των BHA). Αγαπάμε τη μεταξένια υφή του που: προσφέρει άμεση ενυδάτωση, μειώνει την όψη των πόρων, προστατεύει από εξωτερικούς επιθετικούς παράγοντες, χαρίζει πιο καθαρή, φωτεινή και λαμπερή επιδερμίδα. Ένα πραγματικό beauty boost για όλους τους τύπους επιδερμίδας με τάση για λιπαρότητα και γυαλάδα!

THE INDIGO OVERNIGHT REPAIR

Η καταπραϋντική φροντίδα νυκτός για ευαίσθητες επιδερμίδες, αναπτυγμένη ειδικά για ευαίσθητο δέρμα, αυτή η κρέμα νυκτός δημιουργεί ένα προστατευτικό πέπλο ηρεμίας στην επιδερμίδα. Χάρη στο ιαπωνικό indigo, ερυθρότητες και δυσανεξίες καταπραΰνονται, ενώ ένα μίγμα λιπιδίων και ceramides ενισχύει το φυσικό επιδερμικό φραγμό, που συχνά υπονομεύεται από περιβαλλοντικές επιθέσεις.

Το αποτέλεσμα; Πιο υγιής και ανθεκτική επιδερμίδα, ενισχυμένη άμυνα ενάντια σε εξωτερικούς επιθετικούς παράγοντες, ξύπνημα με δέρμα που δείχνει ξεκούραστο, ήρεμο, ελαστικό και ορατά πιο λαμπερό. Η Indigo Overnight Repair βοηθά την επιδερμίδα να επαναφέρει τη φυσική της ισορροπία – όσο εσύ κοιμάσαι.

THE CAMELLIA CLEANSING OIL

Έτοιμη να επανεκκινήσεις τη ρουτίνα του καθαρισμού σου; Αυτό το λάδι ντεμακιγιάζ συνδυάζει, μοναδικά, τη φροντίδα με την αποτελεσματικότητα, προσφέροντας καθαρή, φρέσκια επιδερμίδα σε ένα μόλις βήμα! Εμπλουτισμένο με έλαιο καμέλιας, διαλύει άμεσα το αδιάβροχο μακιγιάζ, το αντηλιακό και τους ρύπους, ενώ παράλληλα θρέφει απαλά το δέρμα. Η ανάλαφρη υφή του μεταμορφώνεται σε γαλάκτωμα, σε επαφή με το νερό, για απαλό αλλά βαθύ καθαρισμό, χωρίς να αφήνει λιπαρότητα ή αίσθηση τραβήγματος. Κατάλληλο για όλους τους τύπους επιδερμίδας. Αποτέλεσμα: διάφανη, ελαστική, μεταξένια επιδερμίδα. Ένα must-have πρώτο βήμα για κάθε τελετουργία περιποίησης!

THE MATCHA CLEANSE – FACIAL CLEANSER

Ανακάλυψε το μυστικό του απαλού αλλά αποτελεσματικού καθαρισμού. Αυτό το δροσιστικό gel καθαρισμού καθαρίζει τους πόρους σε βάθος, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τη φυσική ισορροπία της επιδερμίδας. Η σύνθεσή του, με ήπιες εναλλακτικές των BHA, απομακρύνει τους ρύπους και τη λιπαρότητα, βοηθά στην απόφραξη των πόρων και βελτιώνει την υφή της επιδερμίδας από την πρώτη κιόλας χρήση. Μειώνει άμεσα τη γυαλάδα, χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Αφήνει το δέρμα καθαρό, φρέσκο και έτοιμο για μακιγιάζ. Ιδανική επιλογή για καθημερινή χρήση και επιδερμίδες με τάση για λιπαρότητα.

THE RICE WASH – FACIAL CLEANSER

Απαλό, αποτελεσματικό και βαθιά αναζωογονητικό. Αυτό το πλούσιο, κρεμώδες cleanser απομακρύνει μακιγιάζ, ρύπους και περίσσεια λιπαρότητας, προσφέροντας βαθύ καθαρισμό χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Η σύνθεσή του περιέχει υαλουρονικό οξύ και κόκκινα φύκια — δύο ενεργά συστατικά γνωστά για την ικανότητά τους να συγκρατούν την υγρασία και να «γεμίζουν» την επιδερμίδα με άνεση και ενυδάτωση. Εμπλουτισμένο με πούδρα ρυζιού, ένα βασικό στοιχείο της παραδοσιακής ιαπωνικής περιποίησης, συμβάλλει στην εξομάλυνση της υφής και χαρίζει φυσική λάμψη και λαμπερό τόνο στην επιδερμίδα. Ιδανικό για όσους αναζητούν απαλό αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό με ενυδατικά οφέλη.

THE RICE POLISH – EXFOLIATING SKINCARE

Μια καθημερινή απολεπιστική θεραπεία που μεταμορφώνεται σε ελαφρύ, μεταξένιο αφρό μόλις έρθει σε επαφή με το νερό! Φτιαγμένο με λεπτοαλεσμένο πίτουρο ρυζιού και ένζυμα παπάγιας, αυτό το προϊόν απολεπίζει ήπια αλλά αποτελεσματικά, εξομαλύνοντας την υφή της επιδερμίδας και χαρίζοντας καθαρή, καθαρισμένη και φωτεινή όψη. Το σύμπλεγμα Hadasei-3™ (Πράσινο τσάι, ρύζι και fermented φύκια) επαναφέρει τη λάμψη, ενώ οι πρωτεΐνες μεταξιού προσφέρουν ελαστικότητα και άνεση.

Με λίγα λόγια: Μια pH-ουδέτερη σύνθεση, απαλή αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική, που προστατεύει τον επιδερμικό φραγμό και προετοιμάζει ιδανικά την επιδερμίδα για μακιγιάζ.

THE ESSENCE – LOTION

Μια συμπυκνωμένη λοσιόν με 100% Hadasei-3™, που εξομαλύνει, συσφίγγει και ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό. Πλούσια σε αντιοξειδωτικά από ζυμωμένα ιαπωνικά superfoods, ενισχύει την κυτταρική ανανέωση, θρέφει την επιδερμίδα με χαμηλά επίπεδα κολλαγόνου και βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας.

Το καλύτερο; Βελτιστοποιεί την απορρόφηση των προϊόντων που εφαρμόζονται στη συνέχεια, πολλαπλασιάζοντας έως και 10 φορές την αποτελεσματικότητά τους.

LUMINOUS DEWY SKIN MIST

Ένα σύννεφο ενυδάτωσης στα χέρια σου Αυτό το μεταξένιο mist χαρίζει άμεση άνεση και δροσιά στην επιδερμίδα, κάθε φορά που τη χρειάζεται. Εμπλουτισμένο με φυτικά έλαια, σκουαλένιο, υαλουρονικό οξύ και το σύμπλεγμα κόκκινων φυκιών Okinawa, περιβάλλει το πρόσωπο με φωτεινή ενυδάτωση ενώ ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό. Πώς χρησιμοποιείται:

Ψέκασε πριν ή μετά το μακιγιάζ, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, για επιδερμίδα πιο απαλή, ελαστική και ορατά πιο λαμπερή.

THE KISSU LIP MASK ORIGINAL

Ένα gel balm που κάνει τα πάντα — εκτός από το να κολλάει! Αυτή η μεταξένια, melt–in σύνθεση είναι εμπλουτισμένη με σκουαλένιο και ιαπωνικό ροδάκινο, προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση και απόλυτη άνεση στα χείλη. Εξομαλύνει τις λεπτές γραμμές από ξηρότητα, μαλακώνει τα σκασμένα χείλη και επαναφέρει τη φυσική τους ελαστικότητα και λάμψη. Χρήση: Άπλωσέ το γενναιόδωρα, πρωί ή βράδυ, όποτε χρειάζεσαι έξτρα ενυδάτωση και φροντίδα!

DEWY CLEANSE + HYDRATE DUO

Καθαρισμός & Ενυδάτωση: η βάση κάθε σωστής ρουτίνας ομορφιάς! Για επιδερμίδα που δείχνει πραγματικά λαμπερή, η Tatcha συνδυάζει δύο skincare icons: το κρεμώδες καθαριστικό The Rice Wash και την πλούσια ενυδατική The Dewy Skin Cream. Δύο βήματα. Απίστευτη λάμψη.

CLARIFYING CLEANSE + HYDRATE DUO

Φραγμένοι πόροι; Ώρα για αποσυμφόρηση — και ανακούφιση! Για να διώξεις την ένταση που συχνά συνοδεύει την αίσθηση των φραγμένων πόρων, η Tatcha προτείνει το απόλυτο δίδυμο:

το The Matcha Cleanse gel καθαριστικό και την πλούσια The Dewy Skin Cream. Απελευθερωμένη, εξυγιασμένη και πιο εκλεπτυσμένη, η επιδερμίδα σου αποκαλύπτει τη φυσική της καθαρότητα και ομορφιά.

GLOW–GIVING MINI FAVORITES SET

Το ιδανικό σετ για να γνωρίσεις τον κόσμο της Tatcha… και να χαρίσεις στην επιδερμίδα σου φυσική λάμψη!

Μέσα στο σετ θα ανακαλύψεις:

• The Rice Wash – κρεμώδες καθαριστικό (50ml)

• The Matcha Cleanse – gel καθαρισμού (50ml)

• The Water Cream – ελαφριά ενυδατική (15ml)

• The Dewy Skin Cream – πλούσια κρέμα ενυδάτωσης (15ml)

• The Kissu Lip Mask – μάσκα χειλιών (5g)

Ένα εντυπωσιακό line-up με αγαπημένα hero products — για λαμπερή, καθαρή και υγιή επιδερμίδα!

Τα νέα προϊόντα TATCHA θα είναι διαθέσιμα από 22 Αυγούστου 2025 online στο sephora.gr και στις 25 Αυγούστου 2025 σε επιλεγμένα καταστήματα Sephora.